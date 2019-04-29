Финансы

ЦБ повысил курс евро и понизил курс доллараNews.ru 06:29

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 4,39 копейки и равнялась 68,0715 рубля.
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Курс доллара снизился на открытии торгов 29 апреля

Телеканал 360°08:17

ЦБ понизил на 30 апреля курс доллара до 64,70 рубля

ТАСС06:47

ЦБ РФ установил курс евро с 30 апреля в размере 72,2024 руб

Финмаркет05:55

Официальный курс евро на вторник вырос до 72,2 рубля

РИА Новости06:24

Курсы валют ЦБ РФ на 29 апреля: 64,6917 руб/доллар США и 72,2024 руб/евро

SIA.ru07:00

Официальные курсы ЦБ России на 27–29.04.2019

Коммерсантъвчера в 17:50

Официальный курс доллара на выходные вырос до 64,71 руб

Московский Комсомолец27 апреля в 03:07
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На этой неделе курс доллара может заметно колебаться

КП - Беларусь08:50
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Культура

Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос»

По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес

Барановская рассказала о насмешках со стороны подруг юности

Обновлено в 10:58
Политика

Зеленский не стал общаться с корреспондентами канала «Россия 1»

Обновлено в 10:55
Футбол

Антон Миранчук: «С удовольствием уехал бы играть в Европу»

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук в эфире передачи "Футбол России" на телеканале "Россия 24" признался, что хотел бы поиграть в Европе.
Обновлено в 19:00
Экономика

Эксперты рассказали, во сколько россиянам обойдутся майские шашлыки

Набор для майских шашлыков обойдется россиянам в 1,206 тысячи рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики производителя онлайн-касс "Эвотор".
Обновлено в 20:15
Музыка

Фестиваль Alfa Future People объявил новых участников

Обновлено в 10:27
Кино

Павел Лунгин представил зрителям свой фильм «Братство»

Обновлено в 14:18
Армия и оружие

Соратник Зеленского заявил о неожиданном военном ударе Киева

Ранее Иван Апаршин объявил, что причастных к нарушениям в системе обеспечения ВС Украины привлекут к ответственности Советник по вопросам безопасности и обороны Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил о готовности Украины нанести удар там, где его не ожидают, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 19:26
Кино

Фанаты «Игры престолов» вычислили следующую жертву Арьи Старк

Обновлено в 13:08
Политика

Тачи призвал Сербию признать Косово

«Сербия должна признать независимость Косова и оставить в стороне вопрос нашего суверенитета», — написал он в Facebook.
Обновлено в 18:58
Армия и оружие

ЕС продлил на год санкции против Мьянмы

ЕС продлил санкции против Мьянмы ещё на год, меры ограничивают поставки оружия и товаров двойного назначения, сообщил в понедельник Совет ЕС.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес

За семью печатями: детали закрытой вечеринки в честь юбилея Аллы Пугачевой

Сама Алла Борисовна отметила 70-летие трижды — в узком семейном кругу 15 апреля, вместе с командой, готовившей ее кремлевский концерт, 17 апреля, и 20-го — с друзьями и коллегами в элитном ресторане на Рублевке.
Обновлено в 14:30
Политика

Медведчук предостерег Зеленского от ошибок Порошенко

Продолжение новыми властями Украины политики действующего президента Петра Порошенко в отношении России приведет страну к краху в политике, экономике и социальной сфере, заявил глава украинской партии «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук.
Обновлено в 18:23
Происшествия

На Украине произошёл пожар на атомной электростанции

Обновлено в 18:26
Политика

Погребинский прокомментировал высказывание Цимбалюка об «аннексии» Донбасса

Украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал высказывание киевского журналиста Романа Цимбалюка, заявившего, что Донбасс «аннексирован» Россией.
Обновлено в 13:39
Общество

Минобороны показало неизвестные фото советских полководцев на парадах

Министерство обороны России опубликовало фотографии с военных парадов и репетиций, на которых изображены советские полководцы — участники Великой Отечественной войны.
Обновлено в 18:59
Общество

Варвара Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии

Осужденная за попытку уехать в Сирию и примкнуть к организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) экс-студентка МГУ Варвара Караулова рассказала об инциденте в колонии, который ее напугал.
Обновлено в 18:03
Шоу-бизнес

Бывшая жена Валерия Меладзе поблагодарила его за измену

Известный певец ушел от жены к Альбине Джанабаевой. Впрочем, сама экс-избранница не жалеет, что супруг ее предал.
Обновлено в 10:30
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес

К юбилею Стас Михайлов сделал подтяжку лица

Михайлов посетил шоу Ивана Урганта и много улыбался, но как раз ни единой морщины на его мужественном лице обнаружить фанаткам не удалось.
Обновлено в 12:19
Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Космос

Астрономы впервые увидели, как черная дыра «вращает» пространство

Наблюдая за черной дырой, поглощающей звезду, астрономы впервые увидели, как струи выбрасываемого ей вещества многократно изменяли свое направление в течение очень коротких промежутков времени, лучшим объяснением чему является вовлечение во вращение гравитационным монстром окружающего его пространства-времени.
Обновлено в 11:00
Футбол

«Спартак» упустил победу в матче с «Рубином»

Обновлено в 15:30
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после выборов

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено вчера в 14:59
Шоу-бизнес

В Малом театре прощаются с Элиной Быстрицкой

В Малом театре 29 апреля прощаются с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой.
Обновлено в 06:39
Происшествия

СМИ сообщили о задержании планировавшего теракт в Калифорнии мужчины

Как пишет газета, 26-летний Марк Стивен Доминго намеревался совершить теракт при помощи самодельного взрывного устройства в южной части Калифорнии.
Обновлено в 17:57
Политика

Заместитель генпрокурора США подал в отставку

Заместитель генерального прокурора Соединённых Штатов Род Розенстайн направил американскому лидеру Дональду Трампу письмо, в котором уведомил о своей отставке.
Обновлено в 18:11
Политика

Порошенко предупредил Зеленского о последствиях встречи с Путиным

Действующий украинский лидер Пётр Порошенко предостерёг избранного главу государства Владимира Зеленского от встречи с президентом России Владимиром Путиным без согласования с международными партнёрами, сообщает "Интерфакс-Украина".
Обновлено в 14:53
Армия и оружие

В Москве прошла репетиция парада Победы

В центре Москвы прошла первая репетиция парада, приуроченного к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 13:36
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