Курс евро уменьшился на 8,78 копейки, составив 75,6197 рубля (75,7075 рубля на 11 декабря). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанной по официальным курсам, выросла на 10,38 копейки, составив 70,6051 рубля.

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Финансы Финансы Рубль сократил темпы роста к доллару и евро вечером во вторник Курс доллара США составил 66,45 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 19,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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Финансы Финансы Вся власть – Набиуллиной: ЦБ получает новые полномочия Верхняя палата российского парламента одобрила закон о предоставлении Центробанку РФ новых полномочий.

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