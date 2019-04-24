Финансы

ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евроNews.ru вчера в 05:40

Курс евро снизился на 2,29 копейки, уменьшившись до 72,0882 рубля (72,1111 рубля на 26 апреля). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 0,39 копейки и равнялась 68,0276 рубля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 апреля в размере 64,7053 руб., курс евро - 72,0882 руб

Финмаркет02:03

Банк России определился с курсами доллара и евро на выходные

Росбалтвчера в 06:04

ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро

News.ruвчера в 05:40

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 72,09 рубля

РИА Новостивчера в 05:29

Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос до 64,71 руб

ПРАЙМвчера в 05:25

Официальный курс евро снизился

Газета.Ruвчера в 05:48

ЦБ повысил на 26 апреля курс доллара до 64,68 рубля

ТАСС25 апреля в 05:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:45, Ашберн
Политика

Зеленский рассказал об использующих его имя аферистах

Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Галкин не пустит своих детей на «Голос» после победы дочери Алсу

В сториз в инстаграме, записанной около часа ночи, Галкин под впечатлением увиденного заявил, что не пустит на "Голос" их общих с Аллой Пугачевой детей.
Обновлено в 00:37
Общество

Роснефть всю ответственность за грязную нефть возложила на Транснефть

Роснефть не собирается платить штрафы за грязную нефть, которая оказалась в нефтепроводе «Дружба», если вдруг получатели предъявят претензии – в компании считают, что всю ответственность несет Транснефть.
Обновлено в 07:10
Политика

Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет простил избранного президента Украины Владимира Зеленского за сравнение томоса об автокефалии с "термосом".
Обновлено в 05:20
Политика

Росгвардия предложила засекретить свои госзакупки

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) предлагает засекретить свои закупки, сообщается на официальном портале нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 16:38
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Обновлено в 07:35
Политика

Путин думает о раздаче российских паспортов всем украинцам

Президент России Владимир Путин заявил, что в будущем украинцам могут упростить получение российского гражданства.
Обновлено в 04:59
Футбол

Вице-президентом «Спартака» может стать Сергей Михайлов

Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов.
Обновлено в 03:04
Политика

Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в 4 раза

Правительство Хакасии внесло поправки в региональный закон о начислении зарплат министрам и губернатору Валентину Коновалову.
Обновлено вчера в 05:09
Культура

Первый канал снял с эфира документальный фильм про шоу «Голос. Дети»

Фильм всегда выходит на следующий день после финала и был анонсирован на субботу 10:15 мск.
Обновлено в 04:13
Наука

В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов

В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Футбол

Чех по окончании сезона может вернуться в «Челси»

Вратарь «Арсенала» Петр Чех, чей контракт истекает грядущим летом, может вернуться в «Челси», за который играл до перехода в стан «канониров».
Обновлено в 03:19
Политика

В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.
Обновлено в 02:20
Общество

В России впервые применили закон о фейковых новостях

В России впервые применят новый закон о фейковых новостях в отношении жительницы Архангельска Елены Калининой.
Обновлено вчера в 16:43
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено 25 апреля в 23:00
Происшествия

В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»

На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
Обновлено вчера в 10:40
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Политика

Медведев поручил наказать виновных в ситуации с загрязненной нефтью

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба".
Обновлено в 07:23
Политика

Песков пошутил, что Путин работает вместо сна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.
Обновлено в 03:39
Политика

Путин допустил выплаты пенсий жителям Донбасса от России и Украины

Если кто-то в Донбассе сохранит украинскую пенсию в случае получения российского гражданства, это не будет социальной несправедливостью, считает президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 05:20
Авто

В продажу поступил обновленный кроссовер Chery Tiggo 8

Автопроизводитель Chery из КНР сообщил о начале продаж обновленной версии модели Tiggo в Китае.
Обновлено в 04:27
Общество

Жительницу Латвии оскорбила инструкция на русском языке

Жительница Латвии Карла Луна сочла оскорбительным письмо от предприятия Latvijas gāze, содержащее инструкцию к газовому счетчику на русском языке.
Обновлено в 06:35
Гаджеты

Новый iPhone XR 2 может получить двойную камеру

Обновлено в 03:27
Происшествия

Полиция проводит обыски у родственников предполагаемого создателя телеграм-канала и твиттера «Сталингулаг»

Полиция проводит обыски у родственников Александра Горбунова – предполагаемого создателя телеграм-канала и твиттера "Сталингулаг".
Обновлено в 07:30
Общество

Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге

Обновлено вчера в 02:17
Автоспорт

Квят показал шестое время на третьей тренировке Гран-при Азербайджана

Обновлено в 07:32
Происшествия

Рядом с заправкой на Приморском шоссе нашли 16 миномётных мин

Оперативно прибывшие на место специалисты-взрывотехники ОМОН обследовали снаряды и установили, что это 16 миномётных мин калибра 50 мм советского производства военных.
Обновлено в 07:37
Футбол

Адвокат Кокорина-младшего: прокурор может попросить 5 лет лишения свободы

Обновлено в 04:56
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Космос

«Хаббл» приблизился к открытию «новой физики» в расширении Вселенной

Обновлено вчера в 12:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное