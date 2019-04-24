Финансы
ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евроNews.ru вчера в 05:40
Курс евро снизился на 2,29 копейки, уменьшившись до 72,0882 рубля (72,1111 рубля на 26 апреля). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 0,39 копейки и равнялась 68,0276 рубля.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:45, Ашберн
Политика
Зеленский рассказал об использующих его имя аферистах
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Галкин не пустит своих детей на «Голос» после победы дочери Алсу
В сториз в инстаграме, записанной около часа ночи, Галкин под впечатлением увиденного заявил, что не пустит на "Голос" их общих с Аллой Пугачевой детей.
Обновлено в 00:37
Общество
Роснефть всю ответственность за грязную нефть возложила на Транснефть
Роснефть не собирается платить штрафы за грязную нефть, которая оказалась в нефтепроводе «Дружба», если вдруг получатели предъявят претензии – в компании считают, что всю ответственность несет Транснефть.
Обновлено в 07:10
Политика
Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет простил избранного президента Украины Владимира Зеленского за сравнение томоса об автокефалии с "термосом".
Обновлено в 05:20
Политика
Росгвардия предложила засекретить свои госзакупки
Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) предлагает засекретить свои закупки, сообщается на официальном портале нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 16:38
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Обновлено в 07:35
Политика
Путин думает о раздаче российских паспортов всем украинцам
Президент России Владимир Путин заявил, что в будущем украинцам могут упростить получение российского гражданства.
Обновлено в 04:59
Футбол
Вице-президентом «Спартака» может стать Сергей Михайлов
Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов.
Обновлено в 03:04
Политика
Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в 4 раза
Правительство Хакасии внесло поправки в региональный закон о начислении зарплат министрам и губернатору Валентину Коновалову.
Обновлено вчера в 05:09
Культура
Первый канал снял с эфира документальный фильм про шоу «Голос. Дети»
Фильм всегда выходит на следующий день после финала и был анонсирован на субботу 10:15 мск.
Обновлено в 04:13
Наука
В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов
В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Футбол
Чех по окончании сезона может вернуться в «Челси»
Вратарь «Арсенала» Петр Чех, чей контракт истекает грядущим летом, может вернуться в «Челси», за который играл до перехода в стан «канониров».
Обновлено в 03:19
Политика
В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.
Обновлено в 02:20
Общество
В России впервые применили закон о фейковых новостях
В России впервые применят новый закон о фейковых новостях в отношении жительницы Архангельска Елены Калининой.
Обновлено вчера в 16:43
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено 25 апреля в 23:00
Происшествия
В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»
На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
Обновлено вчера в 10:40
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Политика
Медведев поручил наказать виновных в ситуации с загрязненной нефтью
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба".
Обновлено в 07:23
Политика
Песков пошутил, что Путин работает вместо сна
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.
Обновлено в 03:39
Политика
Путин допустил выплаты пенсий жителям Донбасса от России и Украины
Если кто-то в Донбассе сохранит украинскую пенсию в случае получения российского гражданства, это не будет социальной несправедливостью, считает президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 05:20
Авто
В продажу поступил обновленный кроссовер Chery Tiggo 8
Автопроизводитель Chery из КНР сообщил о начале продаж обновленной версии модели Tiggo в Китае.
Обновлено в 04:27
Общество
Жительницу Латвии оскорбила инструкция на русском языке
Жительница Латвии Карла Луна сочла оскорбительным письмо от предприятия Latvijas gāze, содержащее инструкцию к газовому счетчику на русском языке.
Обновлено в 06:35
Гаджеты
Новый iPhone XR 2 может получить двойную камеру
Обновлено в 03:27
Происшествия
Полиция проводит обыски у родственников предполагаемого создателя телеграм-канала и твиттера «Сталингулаг»
Полиция проводит обыски у родственников Александра Горбунова – предполагаемого создателя телеграм-канала и твиттера "Сталингулаг".
Обновлено в 07:30
Общество
Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге
Обновлено вчера в 02:17
Происшествия
Рядом с заправкой на Приморском шоссе нашли 16 миномётных мин
Оперативно прибывшие на место специалисты-взрывотехники ОМОН обследовали снаряды и установили, что это 16 миномётных мин калибра 50 мм советского производства военных.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Космос
«Хаббл» приблизился к открытию «новой физики» в расширении Вселенной
Обновлено вчера в 12:26