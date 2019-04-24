Финансы
ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евроNews.ru вчера в 05:40
Курс евро снизился на 2,29 копейки, уменьшившись до 72,0882 рубля (72,1111 рубля на 26 апреля). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 0,39 копейки и равнялась 68,0276 рубля.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 01:41, Ашберн
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Шоу-бизнес
Семья Спартака Мишулина выиграла суд у лжевнука актера
С помощью суда семья Мишулина получила официальный документ, согласно которому Еремеев — не родственник Спартака Васильевича.
Обновлено вчера в 08:11
Политика
Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку
Украинского бизнесмена Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 22:45
Музыка
После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов
В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 19:03
Кино
В Google появилась перчатка бесконечности Таноса
Обновлено вчера в 04:20
Происшествия
В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»
На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
Обновлено вчера в 10:40
Футбол
УЕФА дисквалифицировала Неймара на три матча
Нападающий «ПСЖ» Неймар не сыграет в трех следующих матчах своего клуба в еврокубках.
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия
В ДТП в Крыму погибли шесть человек
Шесть человек погибли, двое пострадали в результате лобового столкновения иномарки и микроавтобуса в Симферопольском районе Крыма.
Обновлено в 00:50
Происшествия
На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки
Обновлено вчера в 23:56
Финансы
ЦБ в третий раз не стал менять ключевую ставку
Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу оставил ключевую ставку на уровне 7,75%, но допустил ее снижение уже на следующем заседании – в июне.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
В «Нафтогазе» признали, что беспомощны без российского газа
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу "skrypin.ua" признался, что у компании нет технической модели работы украинской ГТС после прекращения транзита российского газа.
Обновлено вчера в 05:40
Хоккей
«Сан-Хосе» переиграл «Колорадо» и вышел вперед в серии
"Сан-Хосе Шаркс" переиграл "Колорадо Эвеланш" в первом матче второго раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:02
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Обновлено 25 апреля в 16:47
Общество
«Брошенная» в день рождения Меланья стала мемом
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Ким Чен Ын вернулся в КНДР после встречи с Путиным
Встреча Ким Чен Ына и Путина прошла 25 апреля в кампусе Дальневосточного федерального университета.
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено 25 апреля в 23:59
Политика
Си Цзиньпин: страны «Пояса и пути» будут вместе противостоять протекционизму
Обновлено вчера в 23:11
Шоу-бизнес
Личная жизнь Стаса Михайлова: истинная любовь и семейная трагедия
Верный своей мечте Стас, окончив школу, уехал в Минск, чтобы посвятить жизнь авиации.
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Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено 25 апреля в 23:00
Общество
«Дачную амнистию» продлят до 2022 года
Срок окончания «дачной амнистии» предложили продлить на три года — до 1 марта 2022 года.
Обновлено вчера в 07:30
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено вчера в 12:28
Авто
Lada 4x4 получит полностью независимую подвеску
Внедорожник выпускается в трех- и пятидверном вариантах кузова и двух спецверсиях: Urban и Bronto.
Обновлено вчера в 06:03
Шоу-бизнес
Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл
Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
Обновлено вчера в 16:55
Общество
В России впервые применили закон о фейковых новостях
В России впервые применят новый закон о фейковых новостях в отношении жительницы Архангельска Елены Калининой.
Обновлено вчера в 16:43
Футбол
Симеоне: «Меня не расстраивает 2-е место „Атлетико“ в Ла Лиге»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что не считает сезон-2018/19 в Ла Лиге провальным для его команды.
Обновлено вчера в 21:19
Религия
Великая суббота перед Пасхой стала последним испытанием для верующих
В этом году Великая суббота выпадает на 27 апреля. Этот день станет последним испытанием для православных верующих.
Обновлено вчера в 17:05
Армия и оружие
Фото столкновения авиабомб в воздухе появилось в Сети
Столкновение двух российских штурмовых авиабомб ОФАБ-500ШР в воздухе во время проведения шоу «Авиамикс» удалось снять на фото.
Обновлено вчера в 04:51
Армия и оружие
Немецкие СМИ испугались новой российской подлодки
Обновлено вчера в 22:39
Армия и оружие
БТР «Бумеранг» превзошел ожидания Минобороны во время испытаний
Российская боевая платформа «Бумеранг» превзошла ожидаемые характеристики во время испытаний, пишет Утро.ру.
Обновлено вчера в 09:19