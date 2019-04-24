Финансы

ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евроNews.ru вчера в 05:40

Курс евро снизился на 2,29 копейки, уменьшившись до 72,0882 рубля (72,1111 рубля на 26 апреля). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 0,39 копейки и равнялась 68,0276 рубля.
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ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро

News.ruвчера в 05:40

Официальный курс евро снизился

Газета.Ruвчера в 05:48

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 72,09 рубля

РИА Новостивчера в 05:29

Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос до 64,71 руб

ПРАЙМвчера в 05:25

Банк России определился с курсами доллара и евро на выходные

Росбалтвчера в 06:04

ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 апреля в размере 64,7053 руб

Финмаркетвчера в 05:23

Курсы доллара и евро на 26 апреля

Банки.рувчера в 01:00
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 01:41, Ашберн
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Шоу-бизнес

Семья Спартака Мишулина выиграла суд у лжевнука актера

С помощью суда семья Мишулина получила официальный документ, согласно которому Еремеев — не родственник Спартака Васильевича.
Обновлено вчера в 08:11
Политика

Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку

Украинского бизнесмена Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 22:45
Музыка

После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов

В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 19:03
Кино

В Google появилась перчатка бесконечности Таноса

Обновлено вчера в 04:20
Происшествия

В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»

На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия

Адвокат допустил смягчение режима заключения экс-майору Евсюкову

Обновлено в 00:05
Футбол

УЕФА дисквалифицировала Неймара на три матча

Нападающий «ПСЖ» Неймар не сыграет в трех следующих матчах своего клуба в еврокубках.
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия

В ДТП в Крыму погибли шесть человек

Шесть человек погибли, двое пострадали в результате лобового столкновения иномарки и микроавтобуса в Симферопольском районе Крыма.
Обновлено в 00:50
Происшествия

На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки

Обновлено вчера в 23:56
Финансы

ЦБ в третий раз не стал менять ключевую ставку

Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу оставил ключевую ставку на уровне 7,75%, но допустил ее снижение уже на следующем заседании – в июне.
Обновлено вчера в 06:30
Политика

В «Нафтогазе» признали, что беспомощны без российского газа

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу "skrypin.ua" признался, что у компании нет технической модели работы украинской ГТС после прекращения транзита российского газа.
Обновлено вчера в 05:40
Хоккей

«Сан-Хосе» переиграл «Колорадо» и вышел вперед в серии

"Сан-Хосе Шаркс" переиграл "Колорадо Эвеланш" в первом матче второго раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:02
Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Обновлено 25 апреля в 16:47
Общество

«Брошенная» в день рождения Меланья стала мемом

Обновлено вчера в 23:07
Политика

Ким Чен Ын вернулся в КНДР после встречи с Путиным

Встреча Ким Чен Ына и Путина прошла 25 апреля в кампусе Дальневосточного федерального университета.
Обновлено вчера в 23:37
Политика

Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено 25 апреля в 23:59
Политика

Си Цзиньпин: страны «Пояса и пути» будут вместе противостоять протекционизму

Обновлено вчера в 23:11
Шоу-бизнес

Личная жизнь Стаса Михайлова: истинная любовь и семейная трагедия

Верный своей мечте Стас, окончив школу, уехал в Минск, чтобы посвятить жизнь авиации.
Обновлено в 01:00
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено 25 апреля в 23:00
Общество

«Дачную амнистию» продлят до 2022 года

Срок окончания «дачной амнистии» предложили продлить на три года — до 1 марта 2022 года.
Обновлено вчера в 07:30
Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено вчера в 12:28
Авто

Lada 4x4 получит полностью независимую подвеску

Внедорожник выпускается в трех- и пятидверном вариантах кузова и двух спецверсиях: Urban и Bronto.
Обновлено вчера в 06:03
Шоу-бизнес

Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл

Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
Обновлено вчера в 16:55
Общество

В России впервые применили закон о фейковых новостях

В России впервые применят новый закон о фейковых новостях в отношении жительницы Архангельска Елены Калининой.
Обновлено вчера в 16:43
Футбол

Симеоне: «Меня не расстраивает 2-е место „Атлетико“ в Ла Лиге»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что не считает сезон-2018/19 в Ла Лиге провальным для его команды.
Обновлено вчера в 21:19
Религия

Великая суббота перед Пасхой стала последним испытанием для верующих

В этом году Великая суббота выпадает на 27 апреля. Этот день станет последним испытанием для православных верующих.
Обновлено вчера в 17:05
Армия и оружие

Фото столкновения авиабомб в воздухе появилось в Сети

Столкновение двух российских штурмовых авиабомб ОФАБ-500ШР в воздухе во время проведения шоу «Авиамикс» удалось снять на фото.
Обновлено вчера в 04:51
Армия и оружие

Немецкие СМИ испугались новой российской подлодки

Обновлено вчера в 22:39
Армия и оружие

БТР «Бумеранг» превзошел ожидания Минобороны во время испытаний

Российская боевая платформа «Бумеранг» превзошла ожидаемые характеристики во время испытаний, пишет Утро.ру.
Обновлено вчера в 09:19
Как работают Яндекс.Новости?
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