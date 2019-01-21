Финансы
ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евроNews.ru 06:05
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, практически не изменилась (+0,17 копейки), составив 70,4965 рубля.
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Политика
ЕС ввел санкции против главы ГРУ
Совет Евросоюза (ЕС) ввел санкции против девяти физлиц и организации в соответствии с новым режимом по химическому оружию.
Обновлено в 07:19
Авто
Первый экземпляр новой Toyota Supra продали за 2,1 млн долларов
Если за американский спорткар автопроизводитель выручил 1,1 млн долларов, то вот японская машина была продана за 2,1 млн долларов.
Обновлено вчера в 04:14
Политика
Чубайс ответил Захаровой на критику слов о бедной России и россиянах
Глава "Роснано" и один из вдохновителей рыночных реформ в постсоветской России Анатолий Чубайс ответил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой на критику своих слов о "бедности России".
Обновлено в 05:22
Технологии
WhatsApp ограничил отправку сообщений
Мессенджер WhatsApp ограничил функцию рассылки сообщений, пишет портал Metro.
Обновлено в 08:44
Технологии
Uber разработает беспилотные велосипеды и электроскутеры
Обновлено в 07:47
Происшествия
Опубликовано видео с места падения российского БТР в ущелье в Абхазии
В Сети появилось видео с места падения бронетранспортера с российскими военнослужащими в Абхазии.
Обновлено в 05:57
Авто
Автомобили каршеринга могут оборудовать скрытыми камерами
Российские каршеринговые автомобили могут оборудовать скрытыми камерами видеонаблюдения до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
Названы источники сообщений с угрозами взрывов в Магнитогорске
Рассылка сообщений с угрозами новых взрывов в Магнитогорске осуществлялась из-за рубежа. Об этом сообщил глава города Сергей Бердников.
Обновлено в 08:22
Авто
«АвтоВАЗ» объявил о скидках на автомобили Lada 2018 года выпуска
Пресс-служба компании «АвтоВАЗ» сообщила о том, что до конца января во всех дилерских центрах Lada в России действует специальное предложение на покупку автомобилей марки 2018 года выпуска.
Обновлено в 02:07
Транспорт
ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по прописке
Российских автомобилистов обяжут получать номерные знаки с кодом региона, где зарегистрирован собственник.
Обновлено в 02:00
Общество
Власти Таганрога объяснили выплату 47,5 рублей многодетной матери
Обновлено в 06:48
Спорт
ФФККР прокомментировала слова 13-летней фигуристки о пользе допинга
Обновлено в 07:17
Происшествия
В одном из ресторанов Одессы прогремел взрыв
В одном из ресторанов в Приморском районе Одессы в понедельник, 21 января, произошел взрыв, сообщает областной главк Нацполиции.
Обновлено в 07:30
Общество
Умерла самая пожилая жительница России
В Баксанском районе Кабардино-Балкарии скончалась самая пожилая россиянка Нану Шаова, сообщила районная администрация.
Обновлено в 04:48
Происшествия
BlaBlaCar запустит идентификацию попутчиков по паспорту
Обновлено в 07:44
Происшествия
В Петербурге на таможне в контейнере с бананами найдено 50 кг кокаина
Управление по контролю за оборотом наркотиков Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу изъяло на таможне железнодорожной станции Санкт-Петербурга около 50 кг кокаина.
Обновлено в 06:34
Авто
Из Chevrolet Silverado создали полноразмерную модель Lego
Первой моделью стал Trail Boss Silverado 1500 LT 2019 модельного года с точными размерами настоящего пикапа.
Обновлено вчера в 12:14
Авто
Новый Volkswagen Golf без камуфляжа замечен в Германии
Новый Volkswagen Golf без камуфляжа был замечен на дорогах Германии, где автомобиль проходит тестирование.
Обновлено в 08:39
Общество
Роскомнадзор завел дела против Facebook и Twitter
В Роскомнадзоре проинформировали о возбуждении административных дел в отношении Twitter и Facebook, передает ТАСС.
Обновлено в 04:19
Общество
Сотрудники «Аэрофлота» пожаловались в прокуратуру на блогера
Сотрудники «Аэрофлота» пожаловались в Московскую транспортную прокуратуру на оскорбления со стороны блогера и бизнесмена Александра Соколовского.
Обновлено в 08:13
Наука
Власти Китая подтвердили рождение генетически модифицированных детей
Подводя предварительные итоги своего расследования, китайские власти заявили, что им удалось подтвердить рождение двух девочек-близнецов с отредактированными ДНК и беременность ещё одной женщины, также участвовавшей в эксперименте ученого по имени Хэ Цзянькуй.
Обновлено в 07:14
Происшествия
В Москве задержали коллектора, угрожавшего коллективу школы
Ранее депутат Госдумы, координатор партийного проекта "Единой России" "Народный контроль" Анна Кувычко попросила руководство Центробанка и правоохранительных органов Москвы провести проверку информации о поступлении угроз от коллекторов в адрес коллектива школы.
Обновлено в 04:41
Экономика
Количество миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось
За последние десять лет количество миллиардеров в мире почти удвоилось, сообщает в ежегодном докладе фонд Oxfam.
Обновлено в 03:53
Космос
Ученые выяснили, сколько длится день на Сатурне
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
ФСБ проверяет сообщения об угрозе взрывов в Магнитогорске
Обновлено в 03:17
Общество
Лунное затмение произойдет ранним утром 21 января
"Особенно в наибольшей фазе затмения – все будет видно и невооруженным глазом", - отметил ученый.
Обновлено вчера в 01:47
Кино
Трампа номинировали на премию «Золотая малина»
Обновлено в 06:51
Гаджеты
Возможный дизайн складного Motorola RAZR появился в Сети
Обновлено в 05:48
Футбол
Кокорин сравнил россиян со стадом баранов
Обновлено в 08:56
Общество
В соцсетях по всему миру выложили фото «кровавой» Луны
Обновлено в 06:51