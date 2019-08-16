Курс евро опустился на 21 коп. до 73,19 руб. Цена на нефть Brent увеличилась на 1,1%, до 58,86 доллара за баррель. При этом курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая.

Авто Россиянам разрешили компактные автомобильные номера Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Происшествия Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.

Политика Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе — в общей сложности 35 тысяч.

Теннис Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев сыграли в ¼ финала турнира в Цинциннати (США).

Происшествия «Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.

Общество Гонконгские учителя вышли на демонстрацию в центре города Сотни учителей, несмотря на дождливую погоду, собрались в сквере Chater Garden и начали шествие в сторону резиденции главы местной администрации Кэрри Лам.

Наука Названы последствия ядерной войны между Россией и США Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.

Культура Скончался композитор Роман Леденев Сайт Союз кинематографистов России сообщил о кончине в возрасте 88 лет советского и российского композитора, профессора Московской консерватории, народного артиста РФ Романа Леденева.

Авто McLaren показал тизер открытого суперкара Компания McLaren показала тизер новой модели — открытого суперкара, который войдет в линейку Ultimate Series.

Футбол Тите: Неймар сказал, что ждёт решения «ПСЖ» «Спросил, как он воспринимает всю эту ситуацию, и он ответил: „Я спокоен, знаю, что переговоры ведутся, теперь жду решения “ПСЖ».

Общество Владельцы гостиниц в Грузии вышли на митинг из-за срыва турсезона Представители грузинского гостиничного бизнеса вышли на улицы курортного города Кобулети, требуя от властей государственной поддержки на фоне сокращения туристического потока из России.

Футбол «Сочи» сыграл вничью с «Оренбургом» Футболисты «Сочи» сыграли вничью с «Оренбургом» в стартовом матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Общество Росстат: как изменился рацион россиян за последние 40 лет В тематическом отчете Росстата говорится, что за последние сорок лет россияне стали есть вдвое меньше картофеля, во столько же раз увеличив потребление фруктов и ягод.