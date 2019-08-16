Финансы

ЦБ повысил курс доллара до 65,9 рублейГазета.Ru вчера в 07:04

Курс евро опустился на 21 коп. до 73,19 руб. Цена на нефть Brent увеличилась на 1,1%, до 58,86 доллара за баррель. При этом курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая.
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