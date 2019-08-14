Финансы
ЦБ повысил курс доллара до 65,9 рублейГазета.Ru 07:04
Курс евро опустился на 21 коп. до 73,19 руб. Цена на нефть Brent увеличилась на 1,1%, до 58,86 доллара за баррель. При этом курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:29, Ашберн
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В крови отравившихся маслом ульяновцев нашли крысиный яд
В крови жителей Ульяновска, которые отравились предположительно домашним подсолнечным маслом и были госпитализированы с кровотечениями, обнаружили кумарин, крысиный яд.
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Подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на испытания
В Петербурге от причала предприятия "Адмиралтейские верфи" на заводские ходовые испытания вышла дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", передает ОТР.
Обновлено в 11:40
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Отвергнутые данные о крушении «Боинга» вновь предложили Нидерландам
Немецкий частный детектив Йозеф Реш, расследующий дело о крушении «Боинга» в Донбассе в 2014 году, вновь сообщил о готовности передать неизвестные данные о катастрофе базирующейся в Нидерландах Совместной следственной группе (JIT, ССГ).
Обновлено в 08:36
Происшествия
Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту
У берегов Камеруна пираты захватили судно, на борту которого находились трое россиян.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Вор в законе из Казани отказался от титула
Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Пилот, посадивший самолет в поле, извинился перед пассажирами
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который смог посадить самолет Airbus А321 на кукурузное поле, извинился перед пассажирами.
Обновлено в 04:11
Энергетика
Rystad Energy: За пятилетку «Газпром» увеличил добычу больше всех в мире
Российский гигант "Газпром" нарастил добычу больше всех в мире, оставив далеко позади китайских конкурентов и американские сланцевые компании.
Обновлено в 11:26
Спорт
Логинов рассказал, что его не устраивает в контракте СБР
Российский биатлонист Александр Логинов и другие спортсмены национальной команды рассказали, в чем их не устраивает текущий контракт от Союза биатлонистов России.
Обновлено вчера в 07:35
Политика
Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой
Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.
Обновлено в 08:25
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Трамп мечтает купить Гренландию
Дональд Трамп обсуждал со своими советниками и адвокатами возможность покупки самого крупного в мире острова у Дании.
Обновлено вчера в 20:48
Армия и оружие
Министр обороны Сербии пришел в восторг от российского вертолета Ми-35
Обновлено в 11:38
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
Обновлено в 09:04
Технологии
Forbes опубликовал рейтинг приложений, «съедающих» время
Аналитическая компания Mediascope специально для журнала Forbes составила список приложений, в которых больше всего «сидят» жители России.
Обновлено в 10:46
Происшествия
В офисе «Правовой инициативы» в Назрани проходят обыски
Обыски в офисе организации в Назрани связаны с расследованием дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля и 3 августа.
Обновлено в 04:16
Футбол
Матч «Спартака» с «Крыльями Советов» перенесен
Матч седьмого тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» перенесен.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира
Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
Обновлено в 10:22
Гаджеты
Apple спрятала дату презентации iPhone в iOS 13
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ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что после инцидента с ударом пожилого мужчины Конора Макгрегора необходимо посадить в тюрьму.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
11 украинских диверсантов пытались проникнуть на территорию ДНР
В Народной милиции ДНР отметили, что во время попыток прорыва диверсантов над позициями защитников Республики был обнаружен и впоследствии сбит украинский беспилотный летательный аппарат.
Обновлено в 12:20
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Прохоров продал «Бруклин Нетс» за рекордные $2,35 млрд
Обновлено в 10:28
Происшествия
В Киеве ввели план «Перехват» из-за облитого фекалиями депутата Рады
В городе введен план «Перехват», правоохранительные органы ищут серый Opel, на котором скрылись злоумышленники.
Обновлено в 06:57