Финансы
ЦБ повысил курс доллара до 65,9 рублейГазета.Ru 07:04
Курс евро опустился на 21 коп. до 73,19 руб. Цена на нефть Brent увеличилась на 1,1%, до 58,86 доллара за баррель. При этом курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:16, Ашберн
Экономика
В Индии «наелись» дорогими Су-30МКИ
Источники издания рассказали о том, что предприятие отправило индийскому правительству официальный запрос на выпуск дополнительной партии на 72 единицы Су-30МКИ на сумму в пять миллиардов долларов.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба
Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321
Российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев России лётчикам, посадившим самолёт Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области.
Обновлено в 08:58
Культура
Xiaomi выпустила 3D-книгу о Гарри Поттере
Обновлено в 10:50
Происшествия
В Казани на молочном комбинате произошла утечка аммиака
Сообщение об утечке химиката поступило со склада готовой продукции комбината, расположенного по адресу ул. Арбузова, 7. Утечка паров химиката произошла из подводящего патрубка 50-литрового резервуара.
Обновлено в 10:14
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
Общество
В России запретят платить за поездки в метро и автобусе без паспорта
Транспортные карты в большинстве регионов России с августа 2020 года можно будет пополнить только после предъявления паспорта, сообщает РБК со ссылкой на закон о национальной платежной системе.
Обновлено в 05:49
Политика
Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца»
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
Российская туристка устроила дебош и обмочилась в самолете
Российская туристка устроила дебош и обмочилась в самолете Пьяную женщину успокоил только командир экипажа.
Обновлено в 09:26
Политика
Москва пригласила Трампа, Ким Чен Ына и Джонсона на 75-летие Победы
Москва направила официальные приглашения зарубежным лидерам на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 10:12
Здоровье
Врач назвал простой способ защититься от гриппа и простуды
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал о методах профилактики ОРЗ и гриппа.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Пилот, посадивший самолет в поле, извинился перед пассажирами
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который смог посадить самолет Airbus А321 на кукурузное поле, извинился перед пассажирами.
Обновлено в 04:11
Авто
McLaren показал тизер открытого суперкара
Компания McLaren показала тизер новой модели — открытого суперкара, который войдет в линейку Ultimate Series.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира
Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
Обновлено в 10:22
Политика
В команде Зеленского разработают план «возвращения» Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по "реинтеграции" Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 18:01
Армия и оружие
Позиции российских военных в Сирии атакованы израильскими ракетами
Обозреватели военного интернет-ресурса Avia.pro заявили о том, что выпущенные со стороны Израиля ракеты являются попыткой рассорить Россию с Ираном и «Хезболой».
Обновлено в 09:33
Театры
Сергей Пускепалис стал худруком Театра имени Волкова
Обновлено в 09:21
Авто
Выпуск легковых автомобилей в России вырос на 5% в июле
За семь месяцев этого года объёмы производства легковушек составили 894 тыс. единиц, что на 2,1% больше.
Обновлено в 11:10
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Будут ли восстанавливать севший на кукурузное поле самолет Airbus А321?
В компании «Уральские авиалинии» сообщили, что Airbus A321, совершивший сегодня экстренную посадку посреди поля почти сразу после вылета из аэропорта Жуковский в Симферополь, восстанавливать не будут.
Обновлено в 10:52
Экономика
Фигурант дела «Росагролизинга» заявил в СК на генерала ФСБ Воронина
Заявления после арестов силовиков Скрывающийся в Лондоне от российских правоохранительных органов бывший заместитель министра сельского хозяйства Алексей Бажанов из Лондона обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении, обвинив в рейдерском захвате своего бизнеса по производству растительного масла бизнесмена Аркадия Фосмана и экс-начальника Управления "К" ФСБ Виктора Воронина.
Обновлено в 05:07
Наука
Ученые выяснили, как добиться секса от женщин
Исследователи из Польши смогли узнать, как следует вести себя мужчинам, если они хотят добиться интима от понравившихся им женщин.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Житель Ингушетии похитил 13-летнюю девочку, чтобы жениться
Правоохранители Ингушетии задержали 19-летнего местного жителя по подозрению в похищении 13-летней девочки.
Обновлено в 09:52
Футбол
Игрок «Порту» может перейти в «Динамо»
Обновлено в 10:38
Технологии
Названы приложения, в которых россияне проводят больше всего времени
Второй в списке оказалась игра Homescapes. В этом приложении россияне проводят в среднем 41 минуту в сутки.
Обновлено в 07:38