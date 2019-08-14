Финансы
ЦБ повысил курс доллара до 65,9 рублейГазета.Ru 07:04
Курс евро опустился на 21 коп. до 73,19 руб. Цена на нефть Brent увеличилась на 1,1%, до 58,86 доллара за баррель. При этом курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:58, Ашберн
Шоу-бизнес
Instagram Бузовой требуют заблокировать из-за шутки про блокадников
Instagram Бузовой требуют заблокировать из-за шутки про блокадников Поведение певицы, облизавшей тарелку и назвавшей себя блокадницей, по-настоящему взбесило общественность.
Обновлено в 06:07
Авто
Введение новых автомобильных номеров в России отложили на год
Введение новых видов государственных регистрационных знаков для автомобилей решили перенести с 2019 на 2020 год, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу, 16 августа.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Еще один самолет вернулся в Москву из-за попадания птиц в двигатель
Самолет авиакомпании UTair вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птиц в двигатель. Об этом сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:09
Происшествия
В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский
Росприроднадзор и власти Московской области создали комиссию для поверки мусорных полигонов, располагающихся вблизи аэропорта Жуковский.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Первые пассажиры аварийно севшего в поле А321 прилетели в Симферополь
В аэропорту Симферополя приземлился самолет с первой группой пассажиров самолета, совершившего сегодня аварийную посадку на поле в Раменском районе Подмосковья.
Обновлено вчера в 13:52
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Политика
Немецкий детектив повторно обратился к Нидерландам по MH17
Адвокат немецкого детектива Йозефа Реша, который ранее заявил, что имеет материалы, проливающие свет на причины трагедии с малайзийском "Боингом" рейса MH17 в небе над Донбассом и на лиц, ответственных за нее, написал открытое письмо международному следствию во главе с прокуратурой Нидерландов.
Обновлено в 07:47
Политика
Глава Минприроды не исключил введения запрета на экспорт леса в Китай
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что в связи с проблемой незаконной вырубки леса может быть запрещен экспорт в КНР.
Обновлено 14 августа в 22:54
Общество
Google трижды проигнорировал требование Роскомнадзора
Три запроса Роскомнадзора об удалении сетевого контента, оскорбляющего государственные символы России, проигнорировала американская компания Google.
Обновлено в 05:37
Кино
«История игрушек 4» стала пятым миллиардером Walt Disney в 2019 году
Обновлено вчера в 16:39
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 19:46
Общество
Пять несовершеннолетних россиянок родили по пятому ребёнку
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия
В Ульяновске два человека умерли от отравления подсолнечным маслом
В Ульяновске двое пациентов из числа семи госпитализированных после отравления неизвестным веществом, содержавшимся, предположительно, в подсолнечном масле, скончались.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова продемонстрировала стройную фигуру в купальнике
В свои 50 лет Татьяна выглядит значительно моложе – у нее длинные стройные ноги, плоский живот, идеальный пресс и подтянутые руки.
Обновлено в 07:54
Гаджеты
Oppo Reno 2 получил четыре модуля в основной камере
Весной этого года компания Oppo представила линейку смартфонов Oppo Reno, а уже сейчас к выходу готовится новая модель, которая получила название Oppo Reno 2. Смартфон лишен видимой фронтальной камеры, которая, учитывая опыт предыдущих моделей, должна быть выдвижной.
Обновлено в 05:35
Происшествия
На шахте «Денисовская» в Якутии произошел пожар
Обновлено в 07:33
Футбол
«Уфа» расторгла контракт с Ванеком
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объявил о расторжении контракта с чешским нападающим команды Ондржеем Ванеком.
Обновлено в 07:06
Единоборства
Нурмагомедов предложил отправить Макгрегора в тюрьму
В интервью TMZ Sports Нурмагомедов заявил, что за подобные выходки необходимо сажать в тюрьму, поскольку поступки Макгрегора вредят не только спорту, но и окружающим его людям.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Суд отменил особый порядок в деле экс-министра Подмосковья Кузнецова
Басманный суд Москвы постановил отменить особый порядок судебного процесса по делу экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в 22 эпизодах преступлений с общим ущербом в 14 млрд руб. Такое решение приняла судья Ирина Вырышева, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Минздрав оценит лекарство, из-за которого задержали двух матерей
Министерство здравоохранения России оценит эффективность не входящего в регистрационный список лекарств в стране противосудорожного препарата "Фризиум".
Обновлено в 02:50
Здоровье
Поликлинику в Левенцовке Ростова начнут строить в 2020 году
Администрация города ведет строгий контроль строительства в новых микрорайонах, особое внимание уделяется социальной инфраструктуре, в том числе и строительство медицинских учреждений, об этом сообщает 161.ru со ссылкой на слова заместителя главы администрации города по социальным вопросам Елены Кожуховой.
Обновлено в 07:16
Общество
Росгвардия прокомментировала вакансию снайпера для митингов
В Росгвардии назвали фейком вакансию снайпера для охраны массовых акций.
Обновлено в 05:35
Кино
Везучий: за что в России обожают Пьера Ришара
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Гибралтар освободил задержанный месяц назад иранский танкер
Обновлено вчера в 10:25
Общество
Опрошенные россияне назвали справедливую зарплату
Страховая компания «Сбербанк страхование жизни» провела в 39 российских городах исследование с целью выяснить, какую зарплату россияне считают справедливой.
Обновлено вчера в 01:29
Происшествия
«Уральские авиалинии» изменят подготовку пилотов после посадки на поле
Авиакомпания «Уральские авиалинии» скорректирует программу подготовки своих пилотов с учетом опыта посадки лайнера Airbus A321 на кукурузное поле.
Обновлено в 07:13
Гаджеты
Смартфон Huawei P30 Pro стал лучшим смартфоном 2019 года
Обновлено в 02:54