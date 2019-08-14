Финансы
ЦБ повысил курс доллара до 65,9 рублейГазета.Ru 07:04
Курс евро опустился на 21 коп. до 73,19 руб. Цена на нефть Brent увеличилась на 1,1%, до 58,86 доллара за баррель. При этом курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:19, Ашберн
Общество
Вице-премьер Виталий Мутко прибыл в Казань
Обновлено в 05:30
Политика
Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321
Российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев России лётчикам, посадившим самолёт Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области.
Обновлено в 08:58
Политика
Лолита раскритиковала политику Зеленского
Певица Лолита Милявская в инстаграме своей украинской коллеги Таисии Повалий выступила с критикой президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:32
Происшествия
В Ульяновске скончался один из отравившихся подсолнечным маслом
В больнице Ульяновска скончался один из семерых отравившихся неизвестным веществом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына
Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль
В киевском аэропорту "Борисполь" гражданин США сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Обновлено в 07:53
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Театры
Сергей Пускепалис стал худруком театра имени Волкова
Сергей Пускепалис предложил создать на базе театра новую фестивальную стратегию и биржу труда для молодых деятелей культуры.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Происшествия
Россиянка устроила 12-часовой дебош на борту самолета
Пьяная россиянка устроила дебош на борту самолета авиакомпании Royal Flight, выполняющего рейс из Доминиканы в Москву.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Нападение Макгрегора на пожилого мужчину попало на видео
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия
У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян
Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД.
Обновлено в 07:59
Экономика
Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиян
Отельеры призывают власти республики возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов.
Обновлено в 08:38
Футбол
Азар получил травму бедра на тренировке «Реала»
Полузащитник «Реала» Эден Азар получил травму на тренировке клуба.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Рейс «Москва-Уфа» вернулся в аэропорт из-за птицы
Экипаж лайнера решил не рисковать и вернулся обратно в аэропорт Внуково.
Обновлено в 08:14
Космос
Прямая трансляция запуска Rocket Lab с несколькими спутниками
Четвёртый для Rocket Lab за год запуск космического корабля должен вывести на околоземную орбиту сразу несколько спутников для разных компаний и организаций.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Руководство ФСИН подтвердило факты избиений в петербургских «Крестах»
Напомним, что ранее об обнаружении многочисленных нарушений в петербургском СИЗО-1 сообщил заместитель главы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 08:25
Политика
МИД Ирана обвинил США в попытке украсть иранский танкер Grace 1
США продемонстрировали неуважение к законам, попытавшись украсть иранский танкер Grace 1, задержанный более месяца назад в Гибралтаре.
Обновлено вчера в 12:10
Культура
Умер советский и российский композитор Роман Леденев
В возрасте 88 лет скончался композитор Роман Семенович Леденев, 16 августа сообщает сайт Союза кинематогрофистов РФ.
Обновлено в 08:04
Общество
Орнитологи предложили решение проблемы птиц рядом с аэропортами
Накануне именно столкновение со стаей чаек привело к жесткой посадке самолета А321, выполнявшего рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь.
Обновлено в 00:57
Здоровье
Врач-педиатр: болеющих детей напрасно пичкают лекарствами
Специалист напомнил родителям, что до трех лет ребенок естественным образом болеет часто – не нужно при этом пичкать его лекарствами.
Обновлено в 07:47
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Армия и оружие
Ростех создаст новые прицелы для стрелкового оружия
Обновлено в 08:27
Происшествия
В Казани на складе молочного комбината произошла утечка аммиака
Утечку паров аммиака зафиксировали на складе готовой продукции Казанского молочного комбината, угроза для населения отсутствует.
Обновлено в 08:57
Происшествия
В Якутии ликвидировали пожар на шахте «Денисовская»
Пожар на подстанции шахты "Денисовская" в Якутии ликвидирован, планируемое время восстановления работы шахты - 16.30 мск 16 августа, говорится в материалах Минэнерго РФ.
Обновлено в 08:23
Общество
В России утвердили список профессий, запрещенных для женщин
В перечень вошли профессии с тяжелыми или опасными условиями труда Глава Минтруда Максим Топилин утвердил список работ, на которых не могут работать женщины.
Обновлено в 04:48