Курс евро опустился на 21 коп. до 73,19 руб. Цена на нефть Brent увеличилась на 1,1%, до 58,86 доллара за баррель. При этом курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая.

Происшествия Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль Гражданин США сбежал в киевском аэропорту "Борисполь" от сотрудников СБ Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Киева.

Экономика ВТБ приобрел 19% катарского банка CQUR Bank Банк ВТБ приобрел 19% акций катарского CQUR Bank. Это следует из отчета, опубликованного на сайте финансовой организации.

Политика Немецкий детектив повторно обратился к Нидерландам по MH17 Адвокат немецкого детектива Йозефа Реша, который ранее заявил, что имеет материалы, проливающие свет на причины трагедии с малайзийском "Боингом" рейса MH17 в небе над Донбассом и на лиц, ответственных за нее, написал открытое письмо международному следствию во главе с прокуратурой Нидерландов.

Шоу-бизнес Собчак перевоплотилась в балерину На фотографии Ксения Собчак стоит на кнехте яхты на левой ноге, а правую, как настоящая балерина, вытянула под углом 90 градусов.

Происшествия Еще один самолет вернулся в Москву из-за попадания птиц в двигатель Самолет авиакомпании UTair вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птиц в двигатель. Об этом сообщает агентство «Москва».

Единоборства Нурмагомедов предложил отправить Макгрегора в тюрьму В интервью TMZ Sports Нурмагомедов заявил, что за подобные выходки необходимо сажать в тюрьму, поскольку поступки Макгрегора вредят не только спорту, но и окружающим его людям.

Технологии Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки по отпечатку пальца Сбербанк предложил своим клиентам принять участие в тестировании оплаты покупок по отпечатку пальца.

Политика Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).

Происшествия У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян Пираты захватили у берегов Камеруна трех россиян, сообщает российский МИД.

Армия и оружие Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.

Театры Сергей Пускепалис станет худруком Театра имени Волкова Новым худруком ярославского театра драмы имени Волкова станет заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис.

Происшествия Полиция обыскала офис «Правовой инициативы» в Назрани Полиция обыскала офис «Правовой инициативы» в Назрани Сотрудники МВД провели обыск в офисе правозащитной организации «Правовая инициатива» в Назрани.

Финансы Максимальный и минимальный курс доллара на 2019 год назвали эксперты Эксперты проанализировали опасности для российского рубля, назвав прогнозируемые минимальный и максимальный курс доллара на 2019 год.

Армия и оружие Одна подлодка ВМФ России была способна контролировать полмира В настоящее время часть лодок уже утилизирована, оставшиеся, включая ТК-20 «Северсталь», выведены из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) РФ.

Происшествия Посадка A321 в Подмосковье войдет в программу тренировок пилотов Аварийная посадка аэробуса A321 "Уральских авиалиний" в Подмосковье войдет в программу тренировок пилотов на полнопилотажном летном тренажере, сообщил в пятницу журналистам коммерческий директор авиаперевозчика Кирилл Скуратов.

Наука ROBOpilot совершил первый полет Исследовательская лаборатория ВВС США провела первые летные испытания системы ROBOpilot, позволяющей временно и с минимальными модификациями переоборудовать легкий самолет в беспилотный летательный аппарат.

Происшествия В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский Росприроднадзор и власти Московской области создали комиссию для поверки мусорных полигонов, располагающихся вблизи аэропорта Жуковский.

Происшествия Уроженец Казани Муха Люберецкий отрекся от титула «вор в законе» 59-летний уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрекся от титула «вор в законе».