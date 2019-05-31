Финансы

ЦБ повышает резервирование валютных вкладовВедомости 12:50

Банк России ужесточает требования к валютным вкладам. С 1 июля регулятор повышает ставку отчислений в фонд обязательных резервов (ФОР) за валютные вклады физлиц с 7 до 8%, говорится на сайте ЦБ.
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ЦБ с 1 июля повысит нормативы обязательных резервов по валютным вкладам на до 8%

ТАСС11:44

ЦБ объявил о повышении норм обязательных резервов по валютным вкладам с 1 июля

Вести.Финанс13:20

ЦБ повышает норматив обязательных резервов по валютным вкладам физлиц

Rambler News Service13:09

ЦБ ввел новые ограничения против роста валютных вкладов

РБК13:31

ЦБ РФ повышает ставки отчислений в ФОР по валютным вкладам физлиц до 8%

Финмаркет11:36

ЦБ повышает резервирование валютных вкладов

Ведомости12:50

ЦБР повысит нормы резервирования по валютным вкладам физлиц на 1 п.п. с 1 июля

Financial One11:20
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Автоматически обработано 7266 источников, обновлено в 14:25, Ашберн
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