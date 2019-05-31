Финансы
ЦБ повышает резервирование валютных вкладовВедомости 12:50
Банк России ужесточает требования к валютным вкладам. С 1 июля регулятор повышает ставку отчислений в фонд обязательных резервов (ФОР) за валютные вклады физлиц с 7 до 8%, говорится на сайте ЦБ.
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Автоматически обработано 7266 источников, обновлено в 14:25, Ашберн
Кино
Роберта Паттинсона утвердили на роль Бэтмена
Обновлено в 12:06
Общество
В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера
Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взымаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Глава Раменского района Подмосковья задержан по подозрению в убийстве
Главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова задержали по подозрению в убийстве.
Обновлено в 13:53
Общество
«Росконтроль» назвал худшую марку «птичьего молока»
Специалисты экспертного центра «Росконтроль» провели исследование кондитерского изделия «птичье молоко» и выяснили, какая марка данного продукта является худшей на рынке, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 03:33
Экономика
В Петербурге построят четыре новых завода за 10 млрд рублей
Обновлено в 14:06
Происшествия
На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна
Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Футбол
Дзюба поблагодарил футболистов за признание лучшим игроком РПЛ
Форвард петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился эмоциями после признания его лучшим игроком прошедшего чемпионата России.
Обновлено в 12:49
Авто
Сегмент SUV в апреле перестал быть крупнейшим на российском рынке
Как отмечают эксперты агентства, по итогам апреля в нашей стране больше всего было продано автомобилей В-класса (55 892 шт.), которые опередили SUV с минимальным отрывом.
Обновлено в 03:01
Общество
Рошаль предложил обязать застройщиков ставить ограничители на окна
Предлагается обязать родителей предъявлять справку о том, есть ли у них ограничители на окнах, и если нет, то им должны выдавать набор, чтобы поставили на окна, отметил президент НИИ.
Обновлено в 07:45
Хоккей
«Трактор» подписал контракт с форвардом «Коламбуса» Седлаком
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес
Меган Маркл затеяла «идеальный ремонт» ради ребенка
«Герцогиня очень вовлечена в проект и хочет, чтобы окончательный вариант стал идеальным для них [с супругом] и Арчи», — приводит The Mirror слова источника.
Обновлено в 08:36
Политика
Зеленский просит ЕС сохранить санкции против России
"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - приводит слова Зеленского его пресс-служба.
Обновлено в 12:13
Общество
Россиянам существенно сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Защита Мамаева пожаловалась на приговор омбудсмену
Адвокат футболиста Павла Мамаева попросил уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову помочь защитить права футболиста и других фигурантов.
Обновлено в 11:01
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Гаджеты
Удивительно низкие цены. Стартовали продажи смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro с квадрокамерами
Honor, подшефный бренд Huawei, начал продажи смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro на родном китайском рынке.
Обновлено в 12:53
Экономика
«Силовые машины» построят новую ТЭС в Подмосковье
Компания "Силовые машины" сообщила о намерении построить экспериментальную тепловую электростанцию мощностью 1,4 ГВт в Каширском районе Московской области.
Обновлено в 14:05
Гаджеты
Ультрабюджетный 5G-смартфон China Mobile выйдет на рынок в июне
Например, последний в эквиваленте обойдется от 80 тыс. рублей, но China Mobile обещает ультрабюджетный 5G-смартфон, который выйдет на рынок уже в июне.
Обновлено в 13:23
Происшествия
В Вологде арестовали приемную мать до смерти избитого мальчика
В Вологде суд арестовал приемную мать семилетнего мальчика, который был жестоко избит в семье. Ребенок умер, не приходя в сознание.
Обновлено в 12:54
Общество
Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы
Если Вы сможете победить свои слабости с помощью силы воли, то их ждет самое блестящее будущее.
Обновлено вчера в 21:00
Кино
Шнуров назвал удаление сцен из фильма про Элтона Джона анекдотом
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров считает анекдотом удаление сцен с однополым сексом и употреблением наркотиков из фильма про Элтона Джона.
Обновлено в 09:54
Экономика
Россияне смогут получать пенсию от НПФ по старому пенсионному возрасту
Как стало известно изданию «Известия», в соответствии с инициативой Аксакова, россиянки смогут получать пенсию в НПФ с 55-ти лет, а мужчины – с 60-ти лет.
Обновлено вчера в 06:51
Общество
Чиновник выпил воду с червями ради спокойствия россиян
Заместитель мэра города Киселевск Кемеровской области Сергей Шишкин выпил воду с червями, которую жители одного из поселков принесли на встречу с администрацией.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Свидетели по делу «Седьмой студии» стали фигурантами нового дела
В отношении трех свидетелей по делу «Седьмой студии» возбуждено уголовно дело о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), рассказала агентству «Москва» адвокат Ирина Поверинова.
Обновлено в 09:53
Политика
Китай создаст свой черный список компаний в ответ на действия США
В список войдут компании и лица, которые умышленно экономически блокируют китайские компании, преследуя политические цели.
Обновлено в 07:20
Политика
Парубий пообещал команде Зеленского «горящую землю под ногами»
Парубий пообещал украинскому президенту и его соратникам «горящую землю под ногами».
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
Пентагон предупредил о последствиях покупки С-400 Турцией
Ранее посол Турции в США Сердар Кылыч заявил, что Анкара планирует разместить американские истребители пятого поколения F-35 вне зоны действия российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 16:32
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy Note 10 лишится кнопок
Если верить источнику, в Galaxy Note 10 не будет 3,5-мм разъёма для наушников и аппаратных клавиш, вроде кнопки включения, Bixby и кнопок громкости.
Обновлено в 12:39
Общество
Росреестр перечислил штрафы для дачников
Росреестр перечислил штрафы, которые грозят дачникам за различные нарушения.
Обновлено в 05:16