Экономика
ЦБ потребовал от банка «Восточный» зарезервировать 12 млрд рублейREGNUM вчера в 21:33
По данным источников издания, регулятор отменил «Восточному» рассрочку по досозданию резервов и теперь хочет, чтобы банк доначислил их полностью. Такое распоряжение ЦБ выдал в конце марта, причем Банк России потребовал доформировать свыше 11 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Банк «Восточный» выполнил предписания ЦБ, досоздав резервы почти на 12 млрд рублей
Интерфаксвчера в 14:08
Центробанк заставил крупный банк Дальнего Востока выполнить свое требование
Konkurent.ruвчера в 18:48
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 01:25, Ашберн
Политика
Коломойский пообещал вернуться на Украину после победы Зеленского
Украинский олигарх и бывший хозяин Приватбанка Игорь Коломойский пообещал вернуться в Украину, если президентские выборы выиграет Владимир Зеленский.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Дмитрия Быкова ввели в медикаментозную кому
Писателя Дмитрия Быкова в Уфе ввели в медикаментозную кому, рассказал прессе главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава Республики Башкортостан Игорь Молчанов, передает РИА Новости сегодня, 17 апреля.
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия
На Урале возгорание цистерны с бензином предотвратила пенная атака
Сегодня ночью в промзоне Березовского городского округа на ведомственных железнодорожных путях сошла с рельсов цистерна с бензином, произошла утечка топлива.
Обновлено вчера в 23:55
Космос
Специалисты NASA подтвердили информацию о глобальном потеплении
Обновлено вчера в 07:47
Общество
На «Зенит» подали в суд из-за слов Шнурова о Москве
Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин подал в суд на футбольный клуб «Зенит» из-за ток-шоу на канале «Z+», в котором участвовали певец Сергей Шнуров и дизайнер Артемий Лебедев.
Обновлено вчера в 22:35
Футбол
Рэшфорд не спешит продлевать контракт с МЮ. Им интересуется «Барселона»
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд пока не собирается продлевать контракт с "красными дьяволами", информирует источник.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Грузовик и микроавтобус столкнулись на трассе под Томском
Три человека погибли и несколько пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса под Томском, где в четверг начался сильный снегопад.
Обновлено в 00:40
Футбол
Салах решил покинуть «Ливерпуль» из-за разногласий с Клоппом
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сообщил руководству клуба о желании уйти в летнее трансферное окно, сообщает AS.
Обновлено вчера в 10:49
Армия и оружие
Bloomberg: США и Польша приблизились к соглашению по военной базе
Трамп рассматривает возможность потребовать, чтобы страны, в которых находятся военные базы США, не только сами полностью покрывали все расходы на них, но и дополнительно оплачивали размещение объектов на их территориях.
Обновлено вчера в 18:48
Политика
Слухами назвали информацию об уходе Матвиенко из Совфеда
Обновлено вчера в 04:22
Происшествия
Двигатель самолета Utair загорелся при взлете во Внуково
Двигатель самолета компании Utair, следовавший рейсом Москва–Махачкала, загорелся во время взлета в московском аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
Панкратов-Черный пожаловался на целенаправленные унижения в аэропортах
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания
Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался в больнице, куда был доставлен после того, как предпринял попытку суицида во время задержания.
Обновлено вчера в 11:45
Технологии
ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru.
Обновлено вчера в 12:57
Транспорт
Вторые двери уберут на станциях московского метро до конца апреля
В московском метро до конца апреля в вестибюлях всех станций снимут вторые стеклянные двери.
Обновлено в 00:44
Шоу-бизнес
Виктория Боня рассказала о желании родить еще детей от Алекса Смерфита
Виктория Боня рассказала Алле Довлатовой, что хотела родить еще детей от Алекса Смерфита.
Обновлено вчера в 02:50
Путешествия
Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
Обновлено в 00:14
Политика
Медведев сообщил, что в России почти 19 миллионов бедных
Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных.
Обновлено вчера в 19:15
Шоу-бизнес
Алла Духова вывела дочку Кристины Орбакайте на большую сцену
Театр с юбилеем поздравили: Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией, Аркадий Укупник с дочкой Софией, Евгений Болдин с маленькой Машей, а также Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Анастасия Задорина, Игорь Гуляев и дети Жасмин и Юлии Барановской.
Обновлено вчера в 13:00
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Тоттенхэм» и вылетел из Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 17:07
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено вчера в 08:16
Общество
На социальное развитие Забайкалья выделено 9,4 млрд рублей
Всего, по оценке Александра Козлова, 3,4 миллиарда рублей Забайкалью предстоит освоить в 2019 году, ещё 3,1 миллиарда рублей — в 2020 году и 2,9 миллиарда рублей будет выделено в 2021 году.
Обновлено в 00:09
Происшествия
Китаец отрастил на спине 15-килограммовую опухоль
Житель Китая более 30 лет отращивал на спине опухоль.
Обновлено в 01:11
Армия и оружие
NI: США создадут беспилотный флот для борьбы с Россией
ВМС США планируют увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей к 2024 году.
Обновлено вчера в 21:35
Экономика
В России могут ввести новый экологический налог
Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с «Российской газетой» заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
Солдат ВСУ под наркотиками расстрелял сослуживцев, сообщили в ДНР
"16 апреля в районе населенного пункта Новотроицкое военнослужащий 35-й бригады морской пехоты, устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате чего один военнослужащий, матрос Иващенко, погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести", – рассказал Безсонов со ссылкой на сведения разведки ДНР.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
В Украине возбудили уголовные дела против Яценюка, Турчинова и Кличко
Бюро расследований Украины завело ряд уголовных дел в отношении Арсения Яценюка, Александра Турчинова, Андрея Парубия, Валентина Наливайченко и Виталия Кличко.
Обновлено вчера в 08:41