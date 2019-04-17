Экономика
ЦБ потребовал от банка «Восточный» зарезервировать 12 млрд рублейREGNUM 21:33
По данным источников издания, регулятор отменил «Восточному» рассрочку по досозданию резервов и теперь хочет, чтобы банк доначислил их полностью. Такое распоряжение ЦБ выдал в конце марта, причем Банк России потребовал доформировать свыше 11 млрд рублей.
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