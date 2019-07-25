Экономика
ЦБ пообещал продавцам продуктов и одежды сниженный тариф на QR-платежиРБК 06:52
Банк России пообещал установить тариф на уровне 0,4% для супермаркетов и магазинов одежды и бытовой техники за прием QR-платежей в Системе быстрых платежей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регулятора.
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Бузова признана одной из самых успешных звезд России
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Служба безопасности Украины задержала российский танкер Neyma за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе, сообщила пресс-служба ведомства.
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Вчера состоялась местная презентация устройства, на которой были объявлены цены, а также стало известно, что украинцы смогут приобрести Xiaomi Mi A3 уже с 31 июля этого года.
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Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
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Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в сети
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Все игроки в Cyberpunk 2077 получат одинаковый внутриигровой контент
Все игроки будут уравнены в правах и получат одинаковый для всех комплект.
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Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
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ПФЛ объяснила хакерской атакой появление «Газмяса» на своем сайте
Клуб «Газмяс» появился среди участников первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в результате хакерской атаки и вскоре был удален.
Обновлено в 05:10
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Обновлено в 06:31
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Телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила, что ее осенний концерт станет последним. Об этом исполнительница написала в Instagram.
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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.
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Назван виновник провала смартфона RED Hydrogen One
Назван виновник провала смартфона RED Hydrogen One, который оснастили плохой камерой.
Обновлено в 06:16
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Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа
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Полицейские в Московской области задержали криминального авторитета Олега Черного.
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