Банк России пообещал установить тариф на уровне 0,4% для супермаркетов и магазинов одежды и бытовой техники за прием QR-платежей в Системе быстрых платежей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регулятора.

ЦБ пообещал продавцам продуктов и одежды сниженный тариф на QR-платежи

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