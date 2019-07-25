Экономика

ЦБ пообещал продавцам продуктов и одежды сниженный тариф на QR-платежиРБК 06:52

Банк России пообещал установить тариф на уровне 0,4% для супермаркетов и магазинов одежды и бытовой техники за прием QR-платежей в Системе быстрых платежей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регулятора.
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ЦБ определился с комиссией за оплату товаров по QR-коду

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