Экономика
ЦБ пообещал продавцам продуктов и одежды сниженный тариф на QR-платежиРБК 06:52
Банк России пообещал установить тариф на уровне 0,4% для супермаркетов и магазинов одежды и бытовой техники за прием QR-платежей в Системе быстрых платежей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регулятора.
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Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» вышел в Сети
Обновлено вчера в 23:40
Теннис
Посольство в Вашингтоне заявило о дискриминации российских спортсменов
Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент США ноту протеста в связи с отказом предоставить визу российской теннисистке Светлане Кузнецовой.
Обновлено в 20:31
Гаджеты
Apple покупает модемный бизнес Intel за $1 млрд
Компании Apple приобретает у Intel большую часть её бизнеса, связанного с модемами для смартфонов.
Обновлено в 18:23
Футбол
Тибо Куртуа не сомневается, кто в «Реале» первый номер
Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа высоко оценил свои действия в матче Международного кубка чемпионов против «Арсенала».
Обновлено в 18:35
Экономика
В Сбербанке не увидели проблемы в партнерстве с «Яндексом» и с Mail.ru
25 июля Сбербанк и Mail.ru Group сообщили, что подписали соглашение о намерениях создать совместное предприятие в сфере транспорта и доставки еды на базе "Ситимобил" и Delivery Club.
Обновлено в 07:57
Политика
Экипаж задержанного на Украине российского танкера возвращается домой
Экипаж задержанного на Украине российского танкера отправляется домой, а само судно остаётся в порту Измаила, сообщили в посольстве России в Киеве.
Обновлено в 10:26
Политика
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400
Американский влиятельный сенатор Линдси Грэм заявил, что по просьбе президента США Дональда Трампа попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК С-400, тогда США не будут вводить санкции.
Обновлено в 16:39
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Футбол
Малком может перейти из «Барселоны» в «Боруссию» Д
Год назад Малком перешел из «Бордо» в «Барселону» за 41 миллион евро.
Обновлено в 17:46
Экономика
Заявки на пособие по безработице в США снизились за неделю на 10 тысяч
Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 13 июля, снизилось на 13 тыс. - до 1,676 млн с пересмотренных 1,689 млн на предыдущей неделе.
Обновлено в 08:35
Политика
В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина
70-летнего подозреваемого задержали в нобяре 2018 года. По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве.
Обновлено в 14:01
Общество
Беглов заявил, что ему приятно оказывать помощь жителям Петербурга
Глава Северной столицы сказал журналистам, что оказывать помощь жителям города для него всегда приятно.
Обновлено в 15:57
Общество
Американскую журналистку восхитил московский «Макдоналдс»
Обновлено в 15:13
Кино
Умер народный артист Анатолий Торопов
Обновлено в 09:56
Политика
Украинский боевик объяснил свое нападение на Порошенко
Обновлено в 18:14
Армия и оружие
СМИ сообщили о запуске баллистической ракеты Ираном
Обновлено в 19:58
Футбол
Влашич: ЦСКА ждёт реально очень сложная игра с «Локомотивом»
Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом».
Обновлено в 20:55
Экономика
Акции Tesla рухнули после провального квартального отчета
Судя по финансовому отчету, у Tesla дела идут не так хорошо, как хотелось бы Илону Маску - убыток компании во втором квартале составил $408 млн, не оправдав ожиданий аналитиков.
Обновлено в 09:26
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S8 спас жизни 20 человек
Обновлено в 06:51
Космос
Астрономы нашли умирающего двойника Солнца
Мередин Джойс предположила, что примерно через 4,5-5 миллиарда лет наше Солнце тоже исчерпает свои запасы водорода, так называемое «ядерное горючее», и начнет сжигать гелий.
Обновлено в 12:45
Футбол
Анчелотти подтвердил переговоры «Наполи» с Пепе и Хамесом
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти прокомментировал возможные трансферы вингера "Лилля" Николя Пепе и полузащитника мадридского "Реала" Хамеса Родригеса.
Обновлено в 13:16
Общество
Правительство одобрило доступ Генпрокуратуры к банковской тайне
Правительство РФ поддержало законопроект, который позволит прокурорам без санкции суда получать информацию о банковских счетах физических и юридических лиц, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 18:02
Общество
О снеге в выходные предупредили в Гидрометцентре
В Северо-восточной части России и на Севере не исключено выпадение мокрого снега с дождем.
Обновлено вчера в 12:53
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые за год
Курс евро к рублю на момент закрытия торгов на Московской бирже в четверг, 25 июля, опустился до 69,96 рубля.
Обновлено в 14:23
Происшествия
Соболь отпустили из ОВД и вручили повестку на допрос
Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы и юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь отпустили из ОВД Тверского района Москвы.
Обновлено в 20:35
Общество
В Госдуме предложили увеличить количество баллов ЕГЭ за золотую медаль
Депутаты от «Справедливой России» внесли в Государственную думу законопроект об увеличении количества дополнительных баллов ЕГЭ за особые заслуги в учёбе.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
Индийский фрегат «Таркаш» прибыл в Петербург для участия в параде
В Северную столицу корабль прибыл для участия в параде в честь Дня ВМФ в воскресенье. Фрегат встречали официальные лица ВМФ России.
Обновлено в 07:36