Экономика
ЦБ пообещал продавцам продуктов и одежды сниженный тариф на QR-платежиРБК 06:52
Банк России пообещал установить тариф на уровне 0,4% для супермаркетов и магазинов одежды и бытовой техники за прием QR-платежей в Системе быстрых платежей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регулятора.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 10:37, Вашингтон
Политика
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Ведомство отметило, что в случае захвата граждан РФ в качестве заложников, ответ со стороны Москвы будет незамедлительным: "Если речь идёт о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать".
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Если на фоне хронической болезни снизился аппетит и вы резко похудели, ощущаете слабость и подавленность, поднимается температура, это может говорить о проблемах с онкологией.
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Фанат автотуризма Стив Норт обратился в тюнинг-ателье MS-RT с эксклюзивным заказом — он захотел получить уникальный Ford Transit Custom с нотками спортивности.
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В ГБР закончили допрос Порошенко
25 июля Порошенко пришёл к зданию ГБР на допрос.
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Происшествия
Установлено местонахождение заказчика теракта в метро Петербурга
Следствие установило местонахождение возможного заказчика теракта в петербургском метро, произошедшего 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 08:15
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Самолет ВВС Азербайджана МиГ-29 упал в Каспийское море во время тренировочных полетов. Инцидент произошел вечером, 24 июля.
Обновлено в 03:26
Кино
Стал известен гонорар Микки Рурка за съемки в «Брате-3»
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Происшествия
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Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов привлечен к дисциплинарной ответственности из-за ошибок в освещении дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 10:28
Спорт
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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.
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Украина нашла в Катаре альтернативу российскому газу
Директор компании уверен, что катарский газ — неплохая альтернатива российскому голубому топливу, транзит которого Газпром может остановить после 2020 года.
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Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Обновлено вчера в 21:29
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Обновлено в 01:16
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В амстердамском аэропорту отменены 180 рейсов
Обновлено вчера в 16:00
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Международные резервы России за неделю выросли на $0,6 млрд
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Здоровье
Петербургские выездные бригады медиков осмотрели более 500 дачников
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Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
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Здоровье
О смертельной опасности аспирина рассказали эксперты
Эксперты советуют отказаться от употребления аспирина в качестве профилактики болезней сердца. Однако отказываться нужно постепенно.
Обновлено в 05:09