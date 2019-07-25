Экономика

ЦБ пообещал продавцам продуктов и одежды сниженный тариф на QR-платежиРБК 06:52

Банк России пообещал установить тариф на уровне 0,4% для супермаркетов и магазинов одежды и бытовой техники за прием QR-платежей в Системе быстрых платежей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регулятора.
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ЦБ скоро представит финальный вариант тарифов в системе быстрых платежей

Коммерсантъ07:22

ЦБ определил комиссию за оплату товаров по QR-коду

Ведомости08:14

Банк России установит комиссию за оплату товаров по QR-коду в магазинах в размере 0,4%

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ЦБ ответил на угрозу бойкота магазинами

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Центробанк вводит комиссию за оплату товаров по QR-коду

News.ru07:02

ЦБ пообещал продавцам продуктов и одежды сниженный тариф на QR-платежи

РБК06:52

ЦБ установит комиссии 0,4% в СБП для магазинов одежды, бытовой техники и супермаркетов

ПРАЙМ06:50
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 11:51, Вашингтон
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Один из старейших актеров Малого театра, народный артист России Анатолий Торопов скончался в четверг на 92-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
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Следствие установило местонахождение возможного заказчика теракта в петербургском метро, произошедшего 3 апреля 2017 года.
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