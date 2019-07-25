Экономика
ЦБ пообещал продавцам продуктов и одежды сниженный тариф на QR-платежиРБК 06:52
Банк России пообещал установить тариф на уровне 0,4% для супермаркетов и магазинов одежды и бытовой техники за прием QR-платежей в Системе быстрых платежей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регулятора.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 11:51, Вашингтон
Политика
СБУ задержала российский танкер
Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:05
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено вчера в 14:01
Политика
Мюллер обвинил Россию в совершении преступления
Бывший американский спецпрокурор Роберт Мюллер в ходе публичных слушаний в Конгрессе, которые продолжались почти два часа, обвинил нашу страну в совершении преступления.
Обновлено вчера в 16:45
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 08:34
Политика
Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с их профессиональным праздником.
Обновлено в 02:32
Спорт
Forbes назвал самых успешных российских знаменитостей
Журнал Forbes "заглянул в кошельки" и соцсети к российским звездам моложе сорока и назвал самых успешных.
Обновлено в 07:05
Политика
Федеральный суд США возобновит применение смертной казни
Федеральный суд США возобновит применение смертной казни после 20-летнего перерыва, говорится в сообщении американского министерства юстиции.
Обновлено в 11:34
Здоровье
В Екатеринбурге 27 июля пройдет «Субботник против рака»
По данным мэрии, за первую половину 2019 года обследование прошли более 2,3 тыс. человек, из которых 21% мужчины, 79% женщины.
Обновлено в 07:00
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
Из-за дела Голунова наказали главу пресс-службы ГУ МВД по Москве
Начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрия Титова привлекли к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:42
Финансы
ЕЦБ вновь сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг, 25 июля, принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%.
Обновлено в 08:00
Общество
Жара в Европе побила температурный рекорд
25 июля в ряде европейских стран жара обновила температурные рекорды, передает "Уралинформбюро".
Обновлено в 10:45
Кино
Умер народный артист России Анатолий Торопов
Один из старейших актеров Малого театра, народный артист России Анатолий Торопов скончался в четверг на 92-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Обновлено в 09:46
Происшествия
На детской площадке в Подмосковье мать зарезали на глазах у ребенка
В подмосковном городе Раменское мужчина зарезал женщину на детской площадке, произошедшее видел ребенок.
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес
Бейонсе раскрыла детали диеты после рождения близнецов
За время беременности артистка набрала немало лишних килограммов, но, к удивлению поклонников, вскоре вышла на сцену почти в идеальной форме.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Участок главной трассы обрушился в Сочи
Участок главной трассы обрушился в Сочи, передают "Кубанские новости". Фотографии обрушения публикуют очевидцы в соцсетях.
Обновлено в 11:18
Политика
Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию
Крымским татарам нет никакого дела до предложения украинских властей о "национальной автономии" на полуострове, заявил РИА Новости лидер организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев.
Обновлено в 05:05
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Футбол
«Зенит» ждёт решения Заболотного по «Сочи»
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с возможным уходом нападающего Антона Заболотного в «Сочи».
Обновлено в 10:25
Происшествия
Установлено местонахождение заказчика теракта в метро Петербурга
Следствие установило местонахождение возможного заказчика теракта в петербургском метро, произошедшего 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 08:15
Политика
Гудков заявил, что МГИК оставил в силе отказ в его регистрации
Независимый кандидат Дмитрий Гудков заявил, что Мосгоризбирком оставил в силе отказ в его регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Телеведущий и кинопродюсер Михаил Ширвиндт подал иск о разводе.
Обновлено в 11:47
Гаджеты
Samsung объявил о начале продаж складного смартфона Galaxy Fold
Компания Samsung объявила, что намерена в сентябре выпустить на рынок новейший смартфон Galaxy Fold со складывающимся экраном.
Обновлено в 06:55
Спорт
Буяновский и Кривошапка стали чемпионами России в беге на 400 метров
Александр Буяновский и Антонина Кривошапка победили в забегах на 400 метров на чемпионате России по легкой атлетике, который проходит в Чебоксарах.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Двое детей погибли во время пожара в жилом доме в Ульяновской области
Двое детей погибли в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Ульяновской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС региона в четверг.
Обновлено в 09:01
Армия и оружие
Пограничники Финляндии подтвердили нарушение границы самолетом РФ
Пограничное ведомство нашло подтверждения факту залета российского самолета на территорию Финляндии.
Обновлено в 09:33
Политика
Джонсон заявил, что Британия не готова к Brexit без сделки
Джонсон заявил, что в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям Brexit и торговому соглашению с европейскими коллегами, а также усилить подготовку к возможному выходу из ЕС без заключения сделки.
Обновлено в 07:38
Экономика
Правительство выделит 4,3 млрд рублей на социальные доплаты к пенсиям
Правительство выделяет 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям.
Обновлено в 06:24
Игры
Посетители gamescom 2019 смогут увидеть живой геймплей Cyberpunk 2077
CD Projekt RED объявила о своих планах на gamescom 2019: на стенде грядущей RPG посетители выставки смогут посмотреть за живым прохождением демонстрационной версии игры, которую будет проходить представитель студии.
Обновлено в 10:38