Банк России пообещал установить тариф на уровне 0,4% для супермаркетов и магазинов одежды и бытовой техники за прием QR-платежей в Системе быстрых платежей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регулятора.

ЦБ пообещал продавцам продуктов и одежды сниженный тариф на QR-платежи

Политика СБУ задержала российский танкер Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.

Кино Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.

Политика Мюллер обвинил Россию в совершении преступления Бывший американский спецпрокурор Роберт Мюллер в ходе публичных слушаний в Конгрессе, которые продолжались почти два часа, обвинил нашу страну в совершении преступления.

Финансы Курс евро опустился ниже 70 рублей Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Путин поздравил следователей с профессиональным праздником Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с их профессиональным праздником.

Спорт Forbes назвал самых успешных российских знаменитостей Журнал Forbes "заглянул в кошельки" и соцсети к российским звездам моложе сорока и назвал самых успешных.

Политика Федеральный суд США возобновит применение смертной казни Федеральный суд США возобновит применение смертной казни после 20-летнего перерыва, говорится в сообщении американского министерства юстиции.

Здоровье В Екатеринбурге 27 июля пройдет «Субботник против рака» По данным мэрии, за первую половину 2019 года обследование прошли более 2,3 тыс. человек, из которых 21% мужчины, 79% женщины.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Происшествия Из-за дела Голунова наказали главу пресс-службы ГУ МВД по Москве Начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрия Титова привлекли к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова.

Финансы ЕЦБ вновь сохранил базовую ставку на нулевом уровне Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг, 25 июля, принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%.

Общество Жара в Европе побила температурный рекорд 25 июля в ряде европейских стран жара обновила температурные рекорды, передает "Уралинформбюро".

Кино Умер народный артист России Анатолий Торопов Один из старейших актеров Малого театра, народный артист России Анатолий Торопов скончался в четверг на 92-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Происшествия На детской площадке в Подмосковье мать зарезали на глазах у ребенка В подмосковном городе Раменское мужчина зарезал женщину на детской площадке, произошедшее видел ребенок.

Шоу-бизнес Бейонсе раскрыла детали диеты после рождения близнецов За время беременности артистка набрала немало лишних килограммов, но, к удивлению поклонников, вскоре вышла на сцену почти в идеальной форме.

Происшествия Участок главной трассы обрушился в Сочи Участок главной трассы обрушился в Сочи, передают "Кубанские новости". Фотографии обрушения публикуют очевидцы в соцсетях.

Политика Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию Крымским татарам нет никакого дела до предложения украинских властей о "национальной автономии" на полуострове, заявил РИА Новости лидер организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Футбол «Зенит» ждёт решения Заболотного по «Сочи» Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с возможным уходом нападающего Антона Заболотного в «Сочи».

Происшествия Установлено местонахождение заказчика теракта в метро Петербурга Следствие установило местонахождение возможного заказчика теракта в петербургском метро, произошедшего 3 апреля 2017 года.

Политика Гудков заявил, что МГИК оставил в силе отказ в его регистрации Независимый кандидат Дмитрий Гудков заявил, что Мосгоризбирком оставил в силе отказ в его регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Шоу-бизнес Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод Телеведущий и кинопродюсер Михаил Ширвиндт подал иск о разводе.

Гаджеты Samsung объявил о начале продаж складного смартфона Galaxy Fold Компания Samsung объявила, что намерена в сентябре выпустить на рынок новейший смартфон Galaxy Fold со складывающимся экраном.

Спорт Буяновский и Кривошапка стали чемпионами России в беге на 400 метров Александр Буяновский и Антонина Кривошапка победили в забегах на 400 метров на чемпионате России по легкой атлетике, который проходит в Чебоксарах.

Происшествия Двое детей погибли во время пожара в жилом доме в Ульяновской области Двое детей погибли в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Ульяновской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС региона в четверг.

Армия и оружие Пограничники Финляндии подтвердили нарушение границы самолетом РФ Пограничное ведомство нашло подтверждения факту залета российского самолета на территорию Финляндии.

Политика Джонсон заявил, что Британия не готова к Brexit без сделки Джонсон заявил, что в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям Brexit и торговому соглашению с европейскими коллегами, а также усилить подготовку к возможному выходу из ЕС без заключения сделки.