Экономика
ЦБ пообещал продавцам продуктов и одежды сниженный тариф на QR-платежиРБК 06:52
Банк России пообещал установить тариф на уровне 0,4% для супермаркетов и магазинов одежды и бытовой техники за прием QR-платежей в Системе быстрых платежей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регулятора.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 10:22, Вашингтон
Политика
Моряков захваченного Украиной российского танкера отпустили
Служба безопасности Украины (СБУ) отпустила моряков с задержанного российского танкера.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова
Руководство ГУ МВД по Москве привлекло к дисциплинарной ответственности начальника управления общественных связей и информации главка Юрия Титова из-за ошибок при освещении задержания спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 09:55
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
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Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Финансы
Госдолг Украины превысил $80 млрд
Государственный долг Украины за месяц вырос на 2,5% и составил $80,35 млрд. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.
Обновлено в 09:23
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
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Происшествия
Под Петербургом у построенного для переселенцев дома рухнула стена
Единственный в поселке Рахья под Санкт-Петербургом дом, построенный по программе расселения аварийного жилья, лишился части стены.
Обновлено в 09:48
Хоккей
Хабибулин назначен тренером вратарей системы сборных команд России
ФХР на своем официальном сайте объявила о назначении Николая Хабибулина тренером вратарей системы сборных команд России.
Обновлено в 05:46
Политика
Бюро расследований отказалось перенести допрос Порошенко
Директор Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Роман Труба выразил недоумение в связи с просьбой экс-президента Петра Порошенко перенести его допрос на день раньше, чем планировалось, и подтвердил, что его ожидают в ГБР 25 июля.
Обновлено вчера в 10:35
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено вчера в 14:01
Кино
Умер народный артист России Анатолий Торопов
Обновлено в 09:46
Наука
Периодов глобального потепления не было до XX века
Обновлено в 09:48
Политика
Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура
Национальная полиция Украины установила личность автора видеоролика, в котором тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщает в четверг окружение президента.
Обновлено в 08:33
Общество
Жара в Европе обновила температурные рекорды
Обновлено в 09:37
Авто
Китай начал экспортировать в Россию подержанные автомобили
Обновлено вчера в 10:33
Политика
Лукашенко пригрозил правительству Белоруссии тюрьмой
Гомельским чиновникам и правительству Белоруссии грозит тюремное заключение из-за того, что в стране начался массовый падёж скота.
Обновлено в 07:13
Политика
Опрос: большинство россиян одобряют деятельность Путина
Отмечается, что 34% респондентов положительно оценивают деятельность премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, не одобряют работу главы кабмина 64% участников опроса.
Обновлено в 00:29
Авто
Рассекречен обновленный Mitsubishi Pajero Sport
Компания Mitsubishi представила рестайлинговый внедорожник Mitsubishi Pajero Sport на специальном мероприятии в Таиланде.
Обновлено в 00:32
Армия и оружие
Завершился первый этап поставок С-400 в Турцию
Обновлено в 08:56
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 08:34
Авто
«АвтоВАЗ» в третий раз с начала года поднимет цены
В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле подорожали некоторые модели – в среднем на 1%. Решение поднять цены в августе после недавнего – июльского – повышения стало неожиданным, комментирует один из дилеров.
Обновлено в 08:47
Здоровье
О смертельной опасности аспирина рассказали эксперты
Эксперты советуют отказаться от употребления аспирина в качестве профилактики болезней сердца. Однако отказываться нужно постепенно.
Обновлено в 05:09
Финансы
JP Morgan: дни доллара как резервной валюты сочтены
Почти восемь лет назад Майкл Кембалест из JP Morgan впервые представил диаграмму, которая наглядно показывает, что никакая резервная валюта не может сохранять свой статус вечно, следовательно, в недалеком будущем доллар США также перестанет быть самой важной мировой валютой.
Обновлено вчера в 02:51
Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.
Обновлено в 03:29
Футбол
Футболист «Марселя» Н’Жи перешел в московское «Динамо»
Обновлено в 05:22
Наука
Большой адронный коллайдер обогреет дома излишками тепла
Руководство ЦЕРН подписало с чиновниками французской коммуны Ферне-Вольтер соглашение об использовании для отопления жилых домов горячей воды из Большого адронного коллайдера, сообщается на сайте ЦЕРН.
Обновлено в 09:50
Транспорт
Новый Карамышевский мост в Москве начали собирать прямо в воздухе
Работы ведутся прямо в воздухе. И это делает мост уникальным в плане строительства. Гигантские краны собирают детали, как конструктор.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты
Обновлено вчера в 19:39