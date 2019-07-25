Экономика
ЦБ пообещал продавцам продуктов и одежды сниженный тариф на QR-платежиРБК 06:52
Банк России пообещал установить тариф на уровне 0,4% для супермаркетов и магазинов одежды и бытовой техники за прием QR-платежей в Системе быстрых платежей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регулятора.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 19:33, Вашингтон
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