Экономика

ЦБ пообещал продавцам продуктов и одежды сниженный тариф на QR-платежиРБК вчера в 06:52

Банк России пообещал установить тариф на уровне 0,4% для супермаркетов и магазинов одежды и бытовой техники за прием QR-платежей в Системе быстрых платежей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регулятора.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:29, Вашингтон
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