Экономика
ЦБ пообещал продавцам продуктов и одежды сниженный тариф на QR-платежиРБК вчера в 06:52
Банк России пообещал установить тариф на уровне 0,4% для супермаркетов и магазинов одежды и бытовой техники за прием QR-платежей в Системе быстрых платежей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регулятора.
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Происшествия
Из-за дела Голунова наказали главу пресс-службы ГУ МВД по Москве
Начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрия Титова привлекли к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 11:42
Политика
Кличко вновь не смог выговорить слово
Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
Обновлено вчера в 11:41
Здоровье
В России врачей предложили сделать индивидуальными предпринимателями
Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс в интервью «Известиям» заявил, что врачи должны стать индивидуальными предпринимателями.
Обновлено вчера в 23:05
Единоборства
Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой
Обновлено вчера в 14:46
Политика
Любовь Соболь вынесли на диване из здания Мосгоризбиркома и задержали
Полицейские задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь у выхода из Мосгоризбиркома, после того как сотрудники группы быстрого реагирования на диване вынесли ее на улицу, сообщил "Дождь".
Обновлено вчера в 17:08
Общество
В Гидрометцентре предупредили россиян о снеге в выходные
Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.
Обновлено вчера в 01:16
Кино
Создатель сериала «Хранители» обругал создателя комикса «Хранители»
Создатель сериала "Хранители" Дэймон Линделоф в весьма непечатной форме отреагировал на критику автора оригинального комикса Алана Мура, призвавшего "не ассоциировать его с тем, что получилось в телевизионном шоу".
Обновлено вчера в 02:20
Политика
СБУ освободила моряков с задержанного российского танкера
В четверг, 25 июля, СБУ и военная прокуратура Украины задержали российский танкер NEYMA в порту Измаил в Одесской области.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия
Погода буйствует: в Амурской области эвакуируют людей
В Амурской области из-за наводнения эвакуируют людей. Жителей села Норска пришлось вывозить на вертолете, Ми-8 сделал несколько рейсов.
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия
В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы
После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.
Обновлено вчера в 12:11
Политика
Политик Дмитрий Гудков прибыл на допрос в Следственный комитет
Политик Дмитрий Гудков прибыл на допрос в Следственный комитет.
Обновлено вчера в 04:30
Игры
Появились первые оценки Wolfenstein: Youngblood от прессы
За день до релиза игровая пресса выпустила рецензии на Wolfenstein: Youngblood. Оценка игры на Metacritic составила 77 баллов.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
Нижегородцы учинили самосуд над бандой малолетних хулиганов
Обновлено вчера в 05:56
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева восхитилась фигурой Василисы Володиной
В комментариях высказалась также Лариса Гузеева, отметив, что с такой фигурой ходила бы голая.
Обновлено вчера в 11:01
Политика
Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России
Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 15:29
Гаджеты
BQ выпустила телефон для военнослужащих BQ 2432 Tank SE
Обновлено вчера в 16:33
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено 24 июля в 14:21
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено 24 июля в 12:02
Авто
В России построят новый автозавод
По словам Сорокина, на первом этапе на новом предприятии организуют две сборочные линии, а к 2024 году построят цеха сварки и окраски.
Обновлено вчера в 03:43
Авто
Ford выпустил юбилейную версию Mustang для Европы
В честь 55-летней годовщины выпуска первого Ford Mustang американская компания представила специальную версию модели, которая будет доступна исключительно европейским покупателям.
Обновлено вчера в 08:10
Армия и оружие
Южная Корея: КНДР испытала новый тип ракет
Обновлено вчера в 08:57
Авто
DAF XF признан лучшим грузовиком для крупных автопарков
Грузовик DAF XF был удостоен премии Fleet Truck of the Year 2019 на конкурсе Motor Transport Awards в Великобритании в номинации лучшей машины для крупных автопарков.
Обновлено вчера в 22:00
Кино
Вышел трейлер российского сериала «Чернобыль»
Обновлено 24 июля в 21:54
Экономика
Ограничен доступ иностранцев на рынок газовых турбин в России
Доступ иностранцев на рынок газовых турбин в России ограничили.
Обновлено вчера в 23:35
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено вчера в 10:52
Футбол
Экс-игрок «Спартака» Игорь Шалимов жёстко высказался о главном тренере
Главный тренер ФК «Спартак» Олег Кононов дебил, заявил экс-игрок клуба Игорь Шалимов в Instagram.
Обновлено вчера в 19:26
Технологии
Автомобилисты с 1 ноября смогут оформлять мелкие ДТП через приложение
Обновлено вчера в 01:30
Общество
В Норвегии призвали убивать «русских лососей»
Обновлено вчера в 13:41
Политика
Украинский боевик объяснил свое нападение на Порошенко
Обновлено вчера в 18:14
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых успешных российских знаменитостей
Журнал Forbes "заглянул в кошельки" и соцсети к российским звездам моложе сорока и назвал самых успешных.
Обновлено вчера в 07:05