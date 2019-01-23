Экономика
ЦБ пообещал банкам альтернативу рейтингам для оценки кредитных рисковРБК вчера в 13:11
ЦБ предложит российским банкам альтернативный подход к оценке кредитных рисков вместо использования рейтингов, заявил зампред Банка России Василий Поздышев (его слова передала РБК пресс-служба регулятора).
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Глава ВТБ Андрей Костин в интервью агентству "Интерфакс" в среду, 23 января, отметил, что требования к капиталу банков в рамках норм "Базеля III" ориентированы на западные страны и их применение к банковскому сектору РФ приведет к серьезным финансовым затратам для банков страны.Вести.Финансвчера в 12:25
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ЦБ предложит российским банкам альтернативный подход к оценке кредитных рисков
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