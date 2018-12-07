Аналитики Центробанка (ЦБ) РФ снизили прогноз роста ВВП страны до 1,6-1,7% в 2018 году. Такие ожидания, как отмечается в бюллетене "О чём говорят тренды", связаны с "опережающими индикаторами экономической активности".

ЦБ понизил прогноз роста ВВП России в 2018 году

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