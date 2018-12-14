Центральный банк РФ понизил прогноз по росту кредитования экономики в текущем году с 10−12% до 9−11%. Банк не стал менять прогноз по росту кредитования населения.

Финансы Финансы Госбюджет Японии на 2019 год станет рекордным Правительство Японии намерено принять рекордный в истории страны бюджет на следующий финансовый год, сообщило 15 декабря японское общественное телевидение NHK.

Финансы Финансы Повышение ставки ЦБ усилит рубль В ЦБ не исключали того, что могут повысить ставку для защиты рубля от будущих угроз в виде санкций, чтобы снизить удар, не допустить высокой волатильности.

Финансы Финансы Девелоперская компания ВТБ запланировала провести делистинг Принадлежащая ВТБ девелоперская компания «Галс-Девелопмент» на внеочередном собрании акционеров примет решение о делистинге акций.

Финансы Финансы Минстрой прогнозирует подорожание ипотеки для россиян К сожалению, Минстрой России никак не может повлиять на ситуацию, добавил Стасишин.

Финансы Финансы Курс доллара достиг максимума с мая 2017 года Индекс доллара Bloomberg вырос до самого высокого уровня с мая 2017 года после того, как стало известно, что в ноябре розничные продажи в США выросли на 0.2% м/м против прогноза 0.1%, что еще больше укрепило ожидания повышения ставки ФРС на следующей неделе.

Финансы Финансы ЦБ: отток капитала из России в 2018 году составит $54 млрд ЦБ ожидает, что отток капитала из России в 2018 году составит $54 млрд, сообщила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Финансы Финансы Спрос на бонды «Газпрома» в Японии превысил предложение Спрос на бонды «Газпрома» в иенах превысил предложение в Японии более чем на 15 млрд иен.

Финансы Финансы В 2023 году «Крайинвестбанк» присоединится к своему санатору РНКБ Крайинвестбанк в 2023 году присоединится к своему санатору - принадлежащему государству РНКБ, следует из сообщения ЦБ РФ.

Финансы Финансы ЦБ РФ сообщил о росте международных резервов РФ за неделю Международные резервы России за неделю увеличились на 1,5 миллиарда долларов США, сообщает Центробанк РФ.

Финансы Финансы Основные фондовые индексы Европы снизились в четверг Фондовые индексы крупнейших экономик Западной Европы завершили слабым снижением торги в четверг, инвесторы отреагировали на итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Финансы Финансы Объем прямых иностранных инвестиций в Китай продолжает расти Реальный объем иностранных инвестиций в январе-ноябре составил 793,3 миллиарда юаней, сократившись в годовом выражении на 1,3%. В долларах этот показатель составил 121,3 миллиарда долларов (увеличение на 1,1%).

Финансы Финансы Сбербанк прогнозирует падение рубля в следующем году Предполагается, что стоимость доллара в этот период установится на уровне 65 — 70 рублей, а инфляция достигнет 4 — 5%. Более ранние прогнозы предрекали курс в 66,5 руб. за доллар в следующем году, и 67 руб. в 2020 году.

Финансы Финансы Торги на российском рынке акций начались снижением индексов Торги на российском фондовом рынке стартовали в четверг незначительным снижением основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:01 мск потерял 0,04% к предыдущему закрытию и составил 2369,33 пункта; РТС к этому времени опустился на 0,12% до 1124,38 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Финансы Финансы Прибыль «Сбербанка» за этот год составит 840-870 млрд рублей Чистая прибыль "Сбербанка" по РСБУ в 2018 году превысит 800 млрд рублей, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф.