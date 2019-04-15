ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро на 16 апреляЭкономика сегодня 06:39

Доллар подешевел на 27,02 копейки – до 64,2469 рубля, согласно официальным курсам валют, установленным Банком России на вторник, 16 апреля. Евро по сравнению с показателем на выходные и понедельник потерял в цене 13,8 копейки и теперь равняется 72,7018 рубля.

ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро на 16 апреля

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