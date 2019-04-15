Финансы

ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро на 16 апреляЭкономика сегодня 06:39

Доллар подешевел на 27,02 копейки – до 64,2469 рубля, согласно официальным курсам валют, установленным Банком России на вторник, 16 апреля. Евро по сравнению с показателем на выходные и понедельник потерял в цене 13,8 копейки и теперь равняется 72,7018 рубля.
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Официальные курсы доллара и евро незначительно понижены

Росбалт07:24

Банк России на 16 апреля понизил курс евро к рублю почти на 14 копеек до 72.7018 руб., курс доллара США - более чем на 27 копеек до 64.2469 руб

АК&М06:38

ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро на 16 апреля

Экономика сегодня06:39

Официальный курс доллара на вторник снизился до 64,25 рубля

ПРАЙМ06:24

Официальный курс доллара снизился на 27 копеек, евро — на 14

Банки.ру06:28

ЦБ РФ установил курс евро с 16 апреля в размере 72,7018 руб

Финмаркет06:53

Официальный курс евро на вторник снизился до 72,7 рубля

РИА Новости06:55
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