Финансы

ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро на 10 апреляЭкономика сегодня 11:24

Банк России объявил официальные курсы доллара и евро на среду, 10 апреля. Обе валюты, по данным регулятора, упали в цене. Так, курс доллара опустился на 57 копеек и составил 64,78 рубля.
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ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 10 апреля

Интерфакс07:03

Центробанк сообщил о снижении курса евро

News.ru07:22

Обрушился курс евро и доллара

Газета.Ru07:11

Официальные курсы доллара и евро существенно понижены

Росбалт07:42

ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 апреля в размере 64,7766 руб

Финмаркет06:58

Официальные курсы ЦБ России на 09.04.19

Коммерсантъвчера в 17:58

Официальный курс евро снизился до 73,36 рубля

РИА Новостивчера в 06:12
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