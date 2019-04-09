Финансы

ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро на 10 апреляЭкономика сегодня 11:24

Банк России объявил официальные курсы доллара и евро на среду, 10 апреля. Обе валюты, по данным регулятора, упали в цене. Так, курс доллара опустился на 57 копеек и составил 64,78 рубля.
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ЦБ снизил на 10 апреля курс доллара до 64,78 рубля

ТАСС07:36

Центробанк сообщил о снижении курса евро

News.ru07:22

Официальные курсы ЦБ России на 09.04.19

Коммерсантъвчера в 17:58

Обрушился курс евро и доллара

Газета.Ru07:11

ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 апреля в размере 64,7766 руб

Финмаркет06:58

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 10 апреля

Интерфакс07:03

Курсы валют ЦБ РФ на 8 апреля: 65,3498 руб/доллар США и 73,3617 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00
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Политика

Путин прокомментировал доклад Мюллера словами «гора родила мышь»

В России заранее знали, что спецпрокурору Роберту Мюллеру не удастся найти никаких доказательств наличия сговора нынешнего президента США Дональда Трампа с Москвой перед выборами 2016 года, заявил на проходящем в Санкт-Петербурге Арктическом форуме президент России Владимир Путин.
Обновлено в 10:10
Происшествия

Макгрегор устроил драку в баре Ирландии после слов о русских

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор устроил потасовку в одном из баров Ирландии после того, как один из посетителей заявил ему, что "русские избили его", передает РИА Новости.
Обновлено в 08:03
Политика

Ветеранам Великой Отечественной войны повысят пенсии

Депутаты нижней палаты российского парламента на своём пленарном заседании проголосовали в первом чтении за законопроект, представленный Кабмином РФ, который изменяет систему расчёта доплат к пенсиям ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 07:31
Экономика

В Китае предложили запретить майнинг биткоинов

Государственный комитет Китая по развитию и реформам предложил полностью запретить майнинг криптовалют.
Обновлено в 10:39
Политика

К офису Зеленского в Киеве пришла толпа

В Киеве возле офиса команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского собралась толпа, сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 11:37
Политика

Мишек жалко: Путин назвал главную угрозу в Арктике

Главные угрозы Арктике назвал президент России Владимир Путин в своем выступлении на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк

На процессе по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начался допрос свидетелей.
Обновлено в 09:31
Политика

Путин: западные санкции не помешают развитию Арктики

Западные санкции не помешают реализации планов РФ по освоению Арктики, заявил Владимир Путин, выступая на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 10:04
Общество

В России впервые признали дискриминацию трансгендера

Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.
Обновлено в 11:54
Политика

Назначены досрочные выборы президента Казахстана

Обновлено в 03:11
Общество

Милонов предложил ограничить продажу чекушек

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов обратился к Министру промышленности и торговли России Денису Мантурову с предложением ограничить продажу алкоголя в миниатюрных бутылках.
Обновлено в 11:37
Кино

Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище

Народный артист СССР, режиссёр Георгий Данелия похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт ТАСС.
Обновлено в 09:43
Политика

Путин пошутил про финских туристов в Петербурге

Президент России Владимир Путин на встрече со своим финским коллегой Саули Ниинистё на полях Международного арктического форума пошутил насчет поведения финских туристов.
Обновлено в 07:59
Авто

Hyundai рассекретил новый ультрабюджетный кроссовер Hyundai Venue

Корейский автопроизводитель начал тизерную кампанию своего нового кроссовера Hyundai Venue, дебют которого состоится через неделю.
Обновлено в 01:45
Экономика

Приток мигрантов в Россию спал до минимума

В 2017 году приезжие полностью компенсировали естественную убыль населения, но в 2018 году перекрыли её лишь на 57,2%. Приток мигрантов сократился из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркмении.
Обновлено в 08:15
Наука

Компонент перца чили замедлил развитие рака легких

Обновлено вчера в 06:22
Политика

Штаб Порошенко объяснил появление Путина на его предвыборных плакатах

Создатели плаката объяснили появление на нем российского президента тем, что именно Россия и лично Путин остаются «самой большой угрозой Украине» и президент страны должен «смело смотреть ему в глаза».
Обновлено в 11:45
Политика

Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Политика

Активист «Правого сектора» Пирожок задержан в столице

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, совместная операция, в ходе которой был задержан гражданин Украины Игорь Пирожок, проводилась 9 апреля сотрудниками МВД РФ и ФСБ РФ.
Обновлено в 10:45
Политика

Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов

О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года.
Обновлено вчера в 23:03
Политика

Сенаторы США призвали Эрдогана выбрать между F-35 и С-400

Группа сенаторов США в статье для The New York Times заявили, что если Турция приобретёт российские зенитные ракетные комплексы С-400, то против неё будут введены санкции.
Обновлено в 11:30
Здоровье

В России 80 % вакцин приходится выливать в раковину

В России около 80 % прививок сливается в раковину. Речь идет преимущественно о вакцинах против гриппа.
Обновлено в 08:46
Экономика

Глава Камчатки рассказал о развитии контейнерных перевозок в регионе

Инвестиции в развитие контейнерных перевозок между Ленинградской областью и Камчатским краем составят в перспективе более 60 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости губернатор Камчатского края Владимир Илюхин в рамках V Международного арктического форума "Арктика – территория диалога".
Обновлено в 07:31
Политика

Мэй и Меркель обсудили отсрочку брексита

Ранее сообщалось, что Мэй намерена убедить Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона поддержать её предложение об отсрочке брексита до 30 июня.
Обновлено в 10:09
Общество

Жванецкий получил травму перед концертом в Светлогорске

Юбилейный творческий вечер Михаила Жванецкого, который должен был состояться 14 апреля в Светлогорске Калининградской области, перенесли из-за травмы артиста.
Обновлено в 08:20
Технологии

Google запустил сервис доставки дронами раньше Amazon

Google опередил компанию Amazon — она обещала запустить доставку дронами еще в 2018 году.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес

Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет

Обновлено в 02:23
Политика

США могут ввести новые пошлины на товары из Евросоюза

США изучают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза, говорится в заявлении Управления торгового представителя США.
Обновлено в 12:01
Общество

Назначен новый руководитель Свердловской железной дороги

В Екатеринбурге назначен новый начальник Свердловской железной дороги.
Обновлено в 11:00
Политика

Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»

Владимир Путин поправил переводчика на встрече с премьером-министром Швеции Стефаном Левеном после форума "Арктика – территория диалога".
Обновлено в 11:50
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