ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро на 10 апреляЭкономика сегодня 11:24

Банк России объявил официальные курсы доллара и евро на среду, 10 апреля. Обе валюты, по данным регулятора, упали в цене. Так, курс доллара опустился на 57 копеек и составил 64,78 рубля.

ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро на 10 апреля

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