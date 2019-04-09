Финансы
ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро на 10 апреляЭкономика сегодня 11:24
Банк России объявил официальные курсы доллара и евро на среду, 10 апреля. Обе валюты, по данным регулятора, упали в цене. Так, курс доллара опустился на 57 копеек и составил 64,78 рубля.
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Политика
Путин прокомментировал доклад Мюллера словами «гора родила мышь»
В России заранее знали, что спецпрокурору Роберту Мюллеру не удастся найти никаких доказательств наличия сговора нынешнего президента США Дональда Трампа с Москвой перед выборами 2016 года, заявил на проходящем в Санкт-Петербурге Арктическом форуме президент России Владимир Путин.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Макгрегор устроил драку в баре Ирландии после слов о русских
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор устроил потасовку в одном из баров Ирландии после того, как один из посетителей заявил ему, что "русские избили его", передает РИА Новости.
Обновлено в 08:03
Политика
Ветеранам Великой Отечественной войны повысят пенсии
Депутаты нижней палаты российского парламента на своём пленарном заседании проголосовали в первом чтении за законопроект, представленный Кабмином РФ, который изменяет систему расчёта доплат к пенсиям ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 07:31
Экономика
В Китае предложили запретить майнинг биткоинов
Государственный комитет Китая по развитию и реформам предложил полностью запретить майнинг криптовалют.
Обновлено в 10:39
Политика
К офису Зеленского в Киеве пришла толпа
В Киеве возле офиса команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского собралась толпа, сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 11:37
Политика
Мишек жалко: Путин назвал главную угрозу в Арктике
Главные угрозы Арктике назвал президент России Владимир Путин в своем выступлении на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк
На процессе по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начался допрос свидетелей.
Обновлено в 09:31
Политика
Путин: западные санкции не помешают развитию Арктики
Западные санкции не помешают реализации планов РФ по освоению Арктики, заявил Владимир Путин, выступая на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 10:04
Общество
В России впервые признали дискриминацию трансгендера
Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.
Обновлено в 11:54
Политика
Назначены досрочные выборы президента Казахстана
Обновлено в 03:11
Общество
Милонов предложил ограничить продажу чекушек
Депутат Государственной Думы Виталий Милонов обратился к Министру промышленности и торговли России Денису Мантурову с предложением ограничить продажу алкоголя в миниатюрных бутылках.
Обновлено в 11:37
Кино
Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище
Народный артист СССР, режиссёр Георгий Данелия похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт ТАСС.
Обновлено в 09:43
Политика
Путин пошутил про финских туристов в Петербурге
Президент России Владимир Путин на встрече со своим финским коллегой Саули Ниинистё на полях Международного арктического форума пошутил насчет поведения финских туристов.
Обновлено в 07:59
Авто
Hyundai рассекретил новый ультрабюджетный кроссовер Hyundai Venue
Корейский автопроизводитель начал тизерную кампанию своего нового кроссовера Hyundai Venue, дебют которого состоится через неделю.
Обновлено в 01:45
Экономика
Приток мигрантов в Россию спал до минимума
В 2017 году приезжие полностью компенсировали естественную убыль населения, но в 2018 году перекрыли её лишь на 57,2%. Приток мигрантов сократился из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркмении.
Обновлено в 08:15
Наука
Компонент перца чили замедлил развитие рака легких
Обновлено вчера в 06:22
Политика
Штаб Порошенко объяснил появление Путина на его предвыборных плакатах
Создатели плаката объяснили появление на нем российского президента тем, что именно Россия и лично Путин остаются «самой большой угрозой Украине» и президент страны должен «смело смотреть ему в глаза».
Обновлено в 11:45
Политика
Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Политика
Активист «Правого сектора» Пирожок задержан в столице
Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, совместная операция, в ходе которой был задержан гражданин Украины Игорь Пирожок, проводилась 9 апреля сотрудниками МВД РФ и ФСБ РФ.
Обновлено в 10:45
Политика
Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов
О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Сенаторы США призвали Эрдогана выбрать между F-35 и С-400
Группа сенаторов США в статье для The New York Times заявили, что если Турция приобретёт российские зенитные ракетные комплексы С-400, то против неё будут введены санкции.
Обновлено в 11:30
Здоровье
В России 80 % вакцин приходится выливать в раковину
В России около 80 % прививок сливается в раковину. Речь идет преимущественно о вакцинах против гриппа.
Обновлено в 08:46
Экономика
Глава Камчатки рассказал о развитии контейнерных перевозок в регионе
Инвестиции в развитие контейнерных перевозок между Ленинградской областью и Камчатским краем составят в перспективе более 60 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости губернатор Камчатского края Владимир Илюхин в рамках V Международного арктического форума "Арктика – территория диалога".
Обновлено в 07:31
Политика
Мэй и Меркель обсудили отсрочку брексита
Ранее сообщалось, что Мэй намерена убедить Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона поддержать её предложение об отсрочке брексита до 30 июня.
Обновлено в 10:09
Общество
Жванецкий получил травму перед концертом в Светлогорске
Юбилейный творческий вечер Михаила Жванецкого, который должен был состояться 14 апреля в Светлогорске Калининградской области, перенесли из-за травмы артиста.
Обновлено в 08:20
Технологии
Google запустил сервис доставки дронами раньше Amazon
Google опередил компанию Amazon — она обещала запустить доставку дронами еще в 2018 году.
Обновлено в 08:05
Политика
США могут ввести новые пошлины на товары из Евросоюза
США изучают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза, говорится в заявлении Управления торгового представителя США.
Обновлено в 12:01
Общество
Назначен новый руководитель Свердловской железной дороги
В Екатеринбурге назначен новый начальник Свердловской железной дороги.
Обновлено в 11:00
Политика
Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»
Владимир Путин поправил переводчика на встрече с премьером-министром Швеции Стефаном Левеном после форума "Арктика – территория диалога".
Обновлено в 11:50