Финансы
Курс рубля укрепился к доллару и евроiReactor 04:53
Курс доллара расчетами «завтра» на 10:04 по московскому времени вырос на 2 копейки и составил 64,54 рубля. Курс евро теряет 8 копеек и снижается до 71,98 рубля. Рынок акций России на открытии торгов набирает обороты.
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
Армия и оружие
Российские ракетоносцы пролетели вдоль побережья США
Обновлено в 09:23
Общество
Роскомнадзор объяснил, почему предъявил претензии «Тайге.инфо»
Претензии Роскомнадзора вызвала серия публикаций о групповом избиении студента новосибирского колледжа.
Обновлено в 06:10
Политика
Зеленский вызвал министра обороны Украины Полторака в администрацию
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию.
Обновлено в 04:25
Музыка
«Зенит» открыл продажу дополнительных билетов на концерт Rammstein
Во вторник ФК «Зенит» объявил о дополнительной возможности попасть на выступление легендарной немецкой рок-группы.
Обновлено в 03:45
Политика
Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровень
Как сообщает РБК, в мае 2015-го зарплаты высокопоставленных чиновников, включая самого президента, а также главы правительства, министра обороны, директора ФСБ и других были сокращены на 10% в связи с финансовым кризисом.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Сегодня Любовь Полищук могла бы отметить 70-летие
Как вспоминает сегодня, 21 мая, в день рождения актрисы, телеканал "МИР 24", кинослава обрушилась на Любовь после эпизода без слов в фильме "12 стульев" – в сцене знойного танго с Остапом Бендером (Андреем Мироновым).
Обновлено в 09:45
Политика
Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому
Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Общество
В России упростили порядок установления инвалидности
«Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия инвалида»,— сообщает пресс-служба правительства.
Обновлено в 02:26
Интернет
В Сеть утекли данные о 50 млн пользователей Instagram
В открытый доступ попала база данных почти 50 млн учетных записей в Instagram.
Обновлено в 09:54
Политика
Генпрокуратура Украины вызвала на допрос подавшего в ГБР заявление на Порошенко
Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос экс-заместителя главы администрации бывшего украинского президента Виктора Януковича Андрея Портнова, который ранее подал в Государственное бюро расследований (ГБР) заявление против экс-главы Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 10:07
Хоккей
Сборная Финляндии сенсационно проиграла Германии на ЧМ по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею потерпела поражение от команды Германии в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 08:32
Кино
Актриса «Игры Престолов» ответила на петицию о пересъемках
Актриса Софи Тернер, которая исполнила роль Сансы Старк в сериале «Игра Престолов», заявила, что не удивлена реакцией фанатов.
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес
37-летняя Наталья Водянова появилась в Каннах в полупрозрачном платье
Появиться на публике «нижегородская Золушка» решила в полупрозрачном кружевном платье пудрового цвета от Versace, дополнив образ увесистыми ювелирными украшениями Chopard.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
Упал со стремянки. Очнулся. Нашел 15 миллионов, а вокруг трупы
Юра-мастер хотел в топы YouTube, полез на стремянку, спикировал и сломал руку.
Обновлено в 07:22
Экономика
ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией
Положение Visa и Mastercard на российском рынке нельзя считать доминирующим, сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей.
Обновлено в 09:43
Политика
Главред «Коммерсанта» подписал заявления 11 уволившихся журналистов
Главный редактор газеты «Коммерсантъ» Владимир Желонкин подписал заявления об увольнении 11 журналистов издания.
Обновлено в 07:31
Политика
Саакашвили вновь заявил о намерении вернуться на Украину
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что собирается вернуться на Украину, потому что по отношению к нему была допущена несправедливость.
Обновлено в 09:21
Здоровье
Названы вызывающие рак продукты
Главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения России Андрей Каприн назвал основные продукты, которые повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 10:21
Происшествия
В Ульяновской области сошел с рельсов железнодорожный состав
Как сообщил на своей страничке в facebook.com министр промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрий Вавилин, сегодня в Барыше сошел с путей железнодорожный состав из восьми пустых цистерн, следовавший из Инзы в Самару.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином
Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 07:24
Политика
Сергей Меняйло предрек главе Хакасии плаху с топорами
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
Убийство комбата ДНР попало на видео
Обновлено в 06:54
Авто
АвтоВАЗ рассказал, стоит ли ждать Lada 4x4 Vision на конвейере
Пресс-центр АвтоВАЗа неожиданно вспомнил о судьбе прототипа Lada 4x4 Vision.
Обновлено в 05:13
Авто
УАЗ «Хантер» стал полноценным грузовиком
Причиной «переквалификации» стал новый регламент, который с этого года запрещает выпускать легковые автомобили без подушек безопасности водителя (на грузовики это правило пока не распространяется).
Обновлено в 07:12
Политика
США планируют ввести санкции против «Северного потока-2»
Как сообщает агентство Bloomberg, во время выступления в Киеве министр энергетики США Рик Перри заявил, что в ближайшее время США планируют подготовить законопроект, который предусматривает ограничения в отношении "Северного потока-2".
Обновлено в 05:12
Футбол
Мхитарян не полетит с «Арсеналом» на финал Лиги Европы в Баку
Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян не примет участие в финальном матче Лиги Европы против "Челси".
Обновлено в 08:09
Происшествия
Сына Талькова оштрафовали за повторную езду в пьяном виде
Чертановский суд Москвы приговорил к штрафу в 200 тысяч рублей сына популярного советского певца Игоря Талькова за повторную езду в пьяном виде, а также лишил его водительских прав на два года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:38
Общество
Екатеринбуржцы предложат места строительства храма Святой Екатерины
Власти Екатеринбурга соберут предложения горожан о возможных местах строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено вчера в 02:11