Финансы

ЦБ понизил на 21 мая курс доллара до 64,49 рубляТАСС 07:44

Банк России установил на 21 мая официальный курс доллара на уровне 64,4888 рубля, что на 14,39 копейки ниже предыдущего показателя.
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ЦБ РФ опубликовал курс валют на 21 мая

Телеканал 360°08:27

Курсы валют ЦБ РФ на 18 мая: 64,6327 руб/доллар США и 72,2464 руб/евро

SIA.ru18 мая в 07:00

Официальный курс евро на вторник снизился до 71,96 рубля

РИА Новости07:42

Официальный курс евро на вторник снизился

Газета.Ru07:25

ЦБ РФ установил курс евро с 21 мая в размере 71,9631 руб

Финмаркет08:09

Официальные курсы ЦБ России на 18–20.05.2019

Коммерсантъвчера в 18:13

ЦБ понизил на 21 мая курс доллара до 64,49 рубля

ТАСС07:44
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Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева

Обновлено в 06:41
Политика

Экс-депутат: досрочные выборы в Раду вернут к власти Порошенко

ЧИтайте Как сообщает телеканал NewsOne, экс-депутат Верховной рады Украины Кирилл Куликов, комментируя решение нового главы государства Владимира Зеленского о досрочном роспуске национального парламента, заявил, что это решение, как и последующие выборы, способны вернуть к власти команду Петра Порошенко.
Обновлено в 19:04
Политика

Путин помиловал россиян и украинца

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Хоккей

Защитник минского «Динамо» Хенкель перейдет в «Ак Барс»

Защитник минского «Динамо» Кристиан Хенкель пополнит состав «Ак Барса».
Обновлено в 11:22
Гаджеты

В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei

Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено в 03:26
Музыка

Жюри Грузии поставило выступлению Лазарева ноль баллов

Обновлено в 18:51
Происшествия

В Архангельске оштрафовали еще двоих активистов за участие в антимусорном шествии 7 апреля

В Архангельске оштрафовали еще двух архангелогородок, пришедших на несогласованную акцию протеста против ввоза московского мусора в регион 7 апреля.
Обновлено в 13:16
Авто

Разгон 1000-сильного гибрида Ferrari сняли на видео

Пользователь YouTube Emanuele T. снял на видео прототип нового гибрида Ferrari, который публике покажут в конце этого месяца.
Обновлено в 10:11
Футбол

Около сотни болельщиков встретили баскетболистов ЦСКА в Шереметьево

Обновлено в 13:25
Политика

Зеленский подписал первый президентский указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый указ, приняв полномочия Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ).
Обновлено в 20:17
Футбол

Кейн может сыграть в финале Лиги чемпионов

Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн может сыграть в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем".
Обновлено в 16:01
Политика

Зеленский задекларировал доходы и имущество

Обновлено в 10:15
Политика

В Госдуме заявили о росте зарубежного финансирования НКО в России

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов заявил, что зарубежное финансирование российских некоммерческих организаций увеличилось более чем на 20%, до 85 млрд рублей.
Обновлено в 20:13
Происшествия

Пожар в автосалоне Кемерова ликвидировали

Пожар в автосалоне Huyndai на проспекте Октябрьском в Кемерове ликвидирован. Ведутся работы по проливке конструкций сгоревшего здания.
Обновлено в 13:25
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Авто

Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
Обновлено в 18:43
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Общество

Захар Прилепин избил поэта из Владивостока

Обновлено в 06:26
Здоровье

В Уральском центре ядерной медицины запустили новый ПЭТ-сканер

Обновлено в 12:09
Происшествия

Десять человек спасены при пожаре в гостинице на северо-востоке Москвы

В свою очередь, источник в экстренных службах рассказал Агентству «Москва», что пожар по указанному адресу происходит в гостинице «Алтай».
Обновлено в 19:09
Наука

Определение эталона килограмма изменится с 20 мая

20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Происшествия

В Таджикистане во время бунта в колонии погибли десятки заключенных

Обновлено в 07:36
Авто

Обновленный SsangYong Tivoli 2020 представлен официально

Обновленный кроссовер SsangYong Tivoli, месяц назад замеченный на тестах в Индии, представлен официально.
Обновлено в 03:55
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Полезно сосредоточиться на решении серьезных финансовых проблем.
Обновлено вчера в 20:50
Шоу-бизнес

Никита Пресняков с супругой устроили новую «свадебную» фотосессию

Некоторые даже подумали, что пара устроила еще одну свадебную церемонию.
Обновлено в 14:53
Наука

Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания

Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено в 08:17
Политика

Украинцы рассказали, чего ожидают от Зеленского

Жители Украины рассказали, чего ожидают от нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:50
Политика

Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке

Совет безопасности ООН отказался внести в повестку заседания вопрос о украинском языковом законе. Об этом сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 15:55
Кино

Переснять финал «Игры престолов» потребовали больше миллиона человек

Петиция с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» набрала больше 1 миллиона подписей. Сбор проходит на сайте Change.org.
Обновлено вчера в 05:10
Политика

Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламент Венесуэлы

Обновлено в 16:57
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