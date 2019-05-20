Финансы
ЦБ понизил на 21 мая курс доллара до 64,49 рубляТАСС 07:44
Банк России установил на 21 мая официальный курс доллара на уровне 64,4888 рубля, что на 14,39 копейки ниже предыдущего показателя.
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Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева
Обновлено в 06:41
Политика
Экс-депутат: досрочные выборы в Раду вернут к власти Порошенко
ЧИтайте Как сообщает телеканал NewsOne, экс-депутат Верховной рады Украины Кирилл Куликов, комментируя решение нового главы государства Владимира Зеленского о досрочном роспуске национального парламента, заявил, что это решение, как и последующие выборы, способны вернуть к власти команду Петра Порошенко.
Обновлено в 19:04
Политика
Путин помиловал россиян и украинца
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Хоккей
Защитник минского «Динамо» Хенкель перейдет в «Ак Барс»
Защитник минского «Динамо» Кристиан Хенкель пополнит состав «Ак Барса».
Обновлено в 11:22
Гаджеты
В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei
Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено в 03:26
Музыка
Жюри Грузии поставило выступлению Лазарева ноль баллов
Обновлено в 18:51
Происшествия
В Архангельске оштрафовали еще двоих активистов за участие в антимусорном шествии 7 апреля
В Архангельске оштрафовали еще двух архангелогородок, пришедших на несогласованную акцию протеста против ввоза московского мусора в регион 7 апреля.
Обновлено в 13:16
Авто
Разгон 1000-сильного гибрида Ferrari сняли на видео
Пользователь YouTube Emanuele T. снял на видео прототип нового гибрида Ferrari, который публике покажут в конце этого месяца.
Обновлено в 10:11
Политика
Зеленский подписал первый президентский указ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый указ, приняв полномочия Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ).
Обновлено в 20:17
Футбол
Кейн может сыграть в финале Лиги чемпионов
Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн может сыграть в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем".
Обновлено в 16:01
Политика
Зеленский задекларировал доходы и имущество
Обновлено в 10:15
Политика
В Госдуме заявили о росте зарубежного финансирования НКО в России
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов заявил, что зарубежное финансирование российских некоммерческих организаций увеличилось более чем на 20%, до 85 млрд рублей.
Обновлено в 20:13
Происшествия
Пожар в автосалоне Кемерова ликвидировали
Пожар в автосалоне Huyndai на проспекте Октябрьском в Кемерове ликвидирован. Ведутся работы по проливке конструкций сгоревшего здания.
Обновлено в 13:25
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Авто
Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
Обновлено в 18:43
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Общество
Захар Прилепин избил поэта из Владивостока
Обновлено в 06:26
Происшествия
Десять человек спасены при пожаре в гостинице на северо-востоке Москвы
В свою очередь, источник в экстренных службах рассказал Агентству «Москва», что пожар по указанному адресу происходит в гостинице «Алтай».
Обновлено в 19:09
Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Авто
Обновленный SsangYong Tivoli 2020 представлен официально
Обновленный кроссовер SsangYong Tivoli, месяц назад замеченный на тестах в Индии, представлен официально.
Обновлено в 03:55
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Полезно сосредоточиться на решении серьезных финансовых проблем.
Обновлено вчера в 20:50
Шоу-бизнес
Никита Пресняков с супругой устроили новую «свадебную» фотосессию
Некоторые даже подумали, что пара устроила еще одну свадебную церемонию.
Обновлено в 14:53
Наука
Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания
Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено в 08:17
Политика
Украинцы рассказали, чего ожидают от Зеленского
Жители Украины рассказали, чего ожидают от нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:50
Политика
Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке
Совет безопасности ООН отказался внести в повестку заседания вопрос о украинском языковом законе. Об этом сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 15:55
Кино
Переснять финал «Игры престолов» потребовали больше миллиона человек
Петиция с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» набрала больше 1 миллиона подписей. Сбор проходит на сайте Change.org.
Обновлено вчера в 05:10