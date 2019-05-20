ЦБ понизил на 21 мая курс доллара до 64,49 рубляТАСС вчера в 07:44

Банк России установил на 21 мая официальный курс доллара на уровне 64,4888 рубля, что на 14,39 копейки ниже предыдущего показателя.

ЦБ понизил на 21 мая курс доллара до 64,49 рубля

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