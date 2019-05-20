Финансы

ЦБ понизил на 21 мая курс доллара до 64,49 рубляТАСС вчера в 07:44

Банк России установил на 21 мая официальный курс доллара на уровне 64,4888 рубля, что на 14,39 копейки ниже предыдущего показателя.
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ЦБ РФ опубликовал курс валют на 22 мая

Телеканал 360°08:19

ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 мая в размере 64,5372 руб

Финмаркет05:21

ЦБ повысил курс доллара и евро

News.ru05:57

Официальный курс евро на среду вырос до 71,97 рубля

РИА Новости05:48

Официальный курс доллара вырос на 5 копеек, евро — менее чем на копейку

Банки.ру05:21

ЦБ повысил на 22 мая курс доллара до 64,54 рубля

ТАСС06:31

Официальные курсы ЦБ России на 18–20.05.2019

Коммерсантъ19 мая в 18:13
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Армия и оружие

В Минобороны рассказали о рационе солдат

Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" рассказал, чем кормят солдат в армии.
Обновлено в 01:06
Происшествия

Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом

В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено вчера в 11:44
Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Происшествия

Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином

Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 07:24
Политика

Зеленский обсудил с министром энергетики США поставки СПГ на Украину

Президент Украины Зеленский и глава НАК "Нафтогаз" Коболев на встрече с представителями властей США, среди которых был министр энергетики Рик Перри, обсудили возможность поставок сжиженного газа на Украину через регазификационный терминал в Польше.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Страховщик опроверг информацию о неоказании медпомощи ребенку в Египте

Ранее на сайте Федерального агентства по туризму появилось сообщение, что "в соответствии с информацией, полученной 20.05.2019 из генерального консульства Российской Федерации в Хургаде (Египет), в результате случая острого отравления российских граждан в отеле Alibaba Beach Resort (город Хургада) наступила смерть ребенка 2014 года рождения".
Обновлено в 08:11
Происшествия

Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике

Щелковский городской суд приговорил к десяти месяцам исправительных работ судмедэксперта Михаила Клейменова, выявившего алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе в 2017 году.
Обновлено в 08:11
Экономика

Дочь Лужкова продала за $20 квартиры стоимостью $2,6 млн

Обновлено в 07:24
Политика

США планируют ввести санкции против «Северного потока-2»

Как сообщает агентство Bloomberg, во время выступления в Киеве министр энергетики США Рик Перри заявил, что в ближайшее время США планируют подготовить законопроект, который предусматривает ограничения в отношении "Северного потока-2".
Обновлено в 05:12
Происшествия

МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник

МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Культура

В доме Ареты Франклин нашли три завещания

В доме певицы Ареты Франклин были обнаружены три завещания, сообщает Associated Press.
Обновлено в 07:25
Культура

Разведчики призывают снимать больше российских фильмов о шпионах

Пара российских разведчиков Елена Вавилова и Андрей Безруков выступили с предложением об увеличении количества фильмов о наших разведчиках.
Обновлено в 08:37
Политика

Зеленский предложил изменить систему выборов в Раду

Президент Украины Владимир Зеленский предложил изменить закон о выборах в Верховную раду, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Задержан вице-губернатор Ростовской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.
Обновлено в 05:12
Общество

В России упростили порядок установления инвалидности

В России упростили процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.
Обновлено в 06:08
Общество

Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

Обновлено в 02:50
Происшествия

В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских

Уровень жизни российских полицейских упал из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат в 2012-2017 годы, констатировал во вторник замглавы ведомства Аркадий Гостев.
Обновлено в 06:03
Политика

Оппозиция Абхазии перекрыла автотрассы в Сухуме

Обновлено в 03:57
Транспорт

Названы самые распространенные ошибки при оплате парковок в Москве

Наиболее распространенной ошибкой при оплате столичных городских парковок является неправильной ввод регистрационных знаков, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).
Обновлено в 08:35
Политика

Главред «Коммерсанта» подписал заявления 11 уволившихся журналистов

Главный редактор газеты «Коммерсантъ» Владимир Желонкин подписал заявления об увольнении 11 журналистов издания.
Обновлено в 07:31
Экономика

В Лондоне яхты двух российских бизнесменов назвали суперъяхтами года

Яхты двух российских бизнесменов числятся в списке победителей ежегодной премии The World's Superyacht Awards, сообщается на сайте журнала Boat International.
Обновлено в 06:32
Политика

Глава Минздрава Украины заявила, что покинула страну из-за России

Исполняющая обязанности главы министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила изданию «Укринформ», что отбыла в Женеву для участия в ассамблее Всемирной организации здравоохранения.
Обновлено в 07:33
Гаджеты

В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei

Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено вчера в 03:26
Происшествия

Запертого в доме истощенного медвежонка спасли в Ростовской области

В селе Кулешовка Азовского района полицейские спасли запертого в доме медвежонка.
Обновлено в 06:52
Автоспорт

Умер чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Трехкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил адвокат и представитель семьи.
Обновлено вчера в 21:42
Общество

Обозвавший противников храма бесами Соловьев приготовился судиться

Обновлено в 06:52
Политика

Песков объяснил рост зарплат кремлевских чиновников

С 1 января 2019 года чиновники стали получать зарплату в том же объеме, в котором получали до этого "антикризисного" решения, уточнили источники РБК.
Обновлено в 08:08
Баскетбол

«Голден Стэйт» повторил достижение «Бостона»

Рекордсменом по выходам в финал является "Бостон", который 10 раз подряд участвовал в главных матчах, выиграл 9 чемпионатов.
Обновлено в 06:28
Энергетика

Минэнерго Польши попросило Россию восстановить поставки по «Дружбе»

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский обратился к своему российскому коллеге Александру Новаку с просьбой принять срочные меры для восстановления транзита и поставок качественной нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 06:03
Общество

«Яндекс» подсчитал затраты россиян на ингредиенты для окрошки

Компания «Яндекс» посчитала, сколько денег жители России потратят на приготовление окрошки.
Обновлено в 08:09
Как работают Яндекс.Новости?
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