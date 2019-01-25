Финансы

ЦБ понизил на 1 февраля курс доллара до 65,36 рубляТАСС вчера в 05:25

Банк России установил на 1 февраля официальный курс доллара на уровне 65,3577 рубля, что на 74,1 копейки ниже предыдущего показателя.
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ЦБ РФ определился с курсами доллара и евро на выходные

Росбалт06:42

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 75,15 рубля

РИА Новости05:18

ЦБ поднял на 2-4 февраля курс доллара до 65,66 рубля

ТАСС04:55

ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро

News.ru05:17

ЦБ РФ объявил официальный курс валют на 1 февраля

Телеканал 360°вчера в 08:18

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 1 февраля

Интерфаксвчера в 05:41

Центробанк резко снизил курсы евро и доллара на выходные и понедельник

Фонтанка.Ру29 января в 19:03
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В сети появились фото и видео последствий взрыва в небе над Кубой

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Завод Haval готовится к серийному производству

Обновлено в 03:53
Происшествия

В США освободили задержанную российскую актрису Ирину Усок

Обновлено в 16:42
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В Кабо-Верде задержаны одиннадцать российских моряков

Одиннадцать российских моряков задержаны властями Кабо-Верде по подозрению в контрабанде наркотиков.
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Технологии

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Обновлено в 06:25
Происшествия

Генпрокуратура вновь проведет расследование гибели группы Дятлова

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На официальном YouTube-канале «Fast & Furious» появился трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу».
Обновлено в 17:59
Происшествия

Рэпер 6ix9ine признался в нескольких преступлениях

Американский рэпер Даниэль Эрнандес, известный как 6ix9ine, на суде признал, что участвовал в преступной группировке Nine Trey.
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Происшествия

В Буэнос-Айресе более 50 человек пострадали при пожаре в отеле

В 30-этажном отеле в центре Буэнос-Айреса произошел пожар, в результате которого пострадали более 50 человек, передает TN.
Обновлено в 18:57
Общество

Сайт люксовых товаров ищет путешественника – зарплата 98 тыс. долларов

Недавно на сайте появилась вакансия путешественника, который будет тестировать предметы роскоши. Зарплата оценена в 98 тыс. долларов.
Обновлено в 20:45
Происшествия

Аспирант мехмата МГУ задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки

"По предварительным данным, 25-летний уроженец Нижнекамска - аспирант мехмата МГУ - был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки в комнате общежития университета на Ленинских горах", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 09:32
Авто

Новому Kia Rio X-Line расширили внедорожный потенциал

Другие варианты исполнения Kia Rio X-Line обладают дорожным просветом в 190 миллиметров. Минимальная цена кросса составляет 874 900 рублей.
Обновлено в 09:54
Гаджеты

Samsung случайно показал смартфон со складным экраном

Компания Samsung случайно опубликовала видео, на котором «засветила» еще не вышедший смартфон со складным экраном.
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Национальная школа "Айыы Кыhата" в Якутске отказалась принимать на учебу детей, говорящих на русском языке.
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Армия и оружие

Корабли ВМФ России начали получать системы, ослепляющие противника

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Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Мексике

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Обновлено в 11:55
Технологии

Суд обязал iHerb удалить приложения из AppStore и Google Play в РФ

Ульяновский суд обязал удалить приложение онлайн-магазина iHerb из App Store и GooglePlay.
Обновлено в 18:15
Общество

Подсчитан ущерб для экономики России от злых начальников

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Раскрыт способ взломать Wi-Fi с помощью лампочки

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Обновлено в 05:54
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В «Шереметьево» временно изменили схему доставки трансферного багажа

Работа автоматической системы перемещения багажа временно приостановлена с 4 февраля по 4 марта на время модернизации инфраструктуры аэропорта.
Обновлено в 18:23
Происшествия

Число погибших в результате прорыва дамбы в Бразилии возросло до 99

Число погибших в результате прорыва дамбы, произошедшего на юго-востоке Бразилии на прошлой неделе, возросло до 99 человек.
Обновлено 30 января в 15:47
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АвтоВАЗ готовится к старту продаж новой Lada Granta SW Cross

По словам Яна Птачека в первом полугодии к дилера марки Lada поступит новая Granta SW Cross.
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Apple устранила ошибку в приложении FaceTime

Компания Apple устранила ошибку в приложении FaceTime, которая позволяла прослушивать других пользователей до того как они ответят на звонок.
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Обновлено в 09:54
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В кинотеатрах «Москино» покажут фильмы с участием Ирины Муравьевой

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