Финансы
ЦБ понизил курсы евро и доллара на 27 мартаМосква 24 26 марта в 05:36
Официальные курсы валют на среду, 27 марта, снизились, сообщается на сайте регулятора. Евро упал в цене на 34,21 копейки – до 72,58 рубля. Доллар уменьшился на 33,1 копейки – до 64,16 рубля.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:56, Ашберн
Общество
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Обновлено вчера в 22:06
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Общество
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Политика
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Обновлено вчера в 18:08
Политика
Постпред Сирии в ООН предложил США отдать Израилю два своих штата
Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари предложил США отдать Израилю Северную и Южную Каролину вместо Голанских высот.
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Футбол
Кейн собирается попробовать себя в НФЛ
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Культура
YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил свежие ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия
В здании правительства Хабаровского края проходят обыски
Власти Хабаровского края подтвердили сообщения о том, что в здании регионального правительства проходят обыски.
Обновлено в 01:48
Политика
МИД назвал политизированным вердикт суда Литвы по событиям 1991 года
Решение суда в МИДе назвали попыткой Вильнюса «подтасовать очевидные факты», которая отражает «деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России».
Обновлено вчера в 13:13
Спорт
Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Путин утвердил второе официальное название Кемеровской области
Кемеровская область получила второе официальное название – Кузбасс. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 09:47
Политика
Митинг в Ингушетии закончился столкновениями с полицией
Обновлено вчера в 04:46
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года.
Обновлено в 00:05
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Здоровье
Женщина родила два раза за месяц
Обновлено в 01:32
Футбол
УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Украины из-за Мораеса
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Украины из-за возможного нарушения при натурализации бразильского нападающего Жуниора Мораеса.
Обновлено вчера в 14:44
Общество
Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами
Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено вчера в 06:10
Наука
Новый речной экраноплан появится в России
Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) имени Н.Е. Жуковского во времена СССР занимался разработками экранопланов с 1960-х годов.
Обновлено вчера в 11:35
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Международного расчетного банка»
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Происшествия
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Обновлено вчера в 23:20
Политика
Помпео: Россия вмешивается в выборы в США с 2004 года
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Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Жертвами ДТП в Гватемале стали более 30 человек
Более 30 человек, включая детей, погибли в результате наезда грузовика на толпу в западной части Гватемалы, сообщает местная газета Prensa Libre.
Обновлено в 01:50
Футбол
«Бавария» объявила о трансфере Эрнандеса за 80 млн евро
Обновлено вчера в 12:20
Политика
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Британские парламентарии не поддержали в полной мере ни один из восьми вариантов дальнейших действий, касающихся Brexit, продемонстрировав лишь, что они категорически против выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения 12 апреля и что идея нового референдума пользуется наибольшей поддержкой.
Обновлено вчера в 18:27
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 06:39