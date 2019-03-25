Финансы

ЦБ понизил курсы евро и доллара на 27 мартаМосква 24 26 марта в 05:36

Официальные курсы валют на среду, 27 марта, снизились, сообщается на сайте регулятора. Евро упал в цене на 34,21 копейки – до 72,58 рубля. Доллар уменьшился на 33,1 копейки – до 64,16 рубля.
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Курсы доллара и евро на 28 марта

Банки.ру01:00

Курс доллара: аналитики предрекли мощный отскок

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ЦБ РФ резко повысил официальные курсы доллара и евро

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ЦБ понизил курсы евро и доллара на 27 марта

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Курс евро по отношению к доллару США в 10:00 MSK 26 марта понизился на 0.06%

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Курс определяется искусственными факторами: гривна окрепла перед выборами

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ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро на 27 марта

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Доллар упал, а потом снова начал расти. Что дальше будет с валютами?

КП - Беларусьвчера в 05:27
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:56, Ашберн
Общество

В соцсетях обсуждают фотосессию в белье врача-педиатра из Кинешмы

Обновлено вчера в 22:06
Политика

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Общество

Неуверенное солнце: в Москве 28 марта потеплеет до +4 °С

Облачная погода с прояснениями ожидается в Московском регионе 28 марта. Термометр в столице покажет до +4 °С, сообщают «Метеовести».
Обновлено в 01:44
Политика

В МИД России ответили на призыв Трампа «убираться из Венесуэлы»

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна «убраться из Венесуэлы».
Обновлено вчера в 16:41
Здоровье

Жители России в 2018 году съели сахара в два раза больше нормы

В 2018 году в России потребление мяса и мясопродуктов при установленной Минздравом норме 73 кг составило 75,1 кг на человека.
Обновлено в 01:38
Происшествия

Суд арестовал бывшего министра Абызова

Басманный суд Москвы арестовал до 25 мая экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Об этом сообщил корреспондент "Ведомостей" из зала суда.
Обновлено вчера в 12:37
Политика

Гуайдо озвучил дату свержения режима Мадуро: 6 апреля

Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо обратился в своем микроблоге в Твиттере к сторонникам "демократических перемен" в стране с призывом свергнуть режим действующего главы государства Николаса Мадуро 6 апреля.
Обновлено вчера в 18:08
Политика

Постпред Сирии в ООН предложил США отдать Израилю два своих штата

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари предложил США отдать Израилю Северную и Южную Каролину вместо Голанских высот.
Обновлено вчера в 22:12
Футбол

Кейн собирается попробовать себя в НФЛ

Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн собирается попробовать себя в американском футболе.
Обновлено вчера в 16:05
Культура

YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя

Видеохостинг YouTube удалил свежие ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия

В здании правительства Хабаровского края проходят обыски

Власти Хабаровского края подтвердили сообщения о том, что в здании регионального правительства проходят обыски.
Обновлено в 01:48
Политика

МИД назвал политизированным вердикт суда Литвы по событиям 1991 года

Решение суда в МИДе назвали попыткой Вильнюса «подтасовать очевидные факты», которая отражает «деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России».
Обновлено вчера в 13:13
Спорт

Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты

Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

В Бангладеш не менее девяти человек погибли в ДТП с автобусом

Обновлено в 00:38
Политика

Путин утвердил второе официальное название Кемеровской области

Кемеровская область получила второе официальное название – Кузбасс. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 09:47
Политика

Митинг в Ингушетии закончился столкновениями с полицией

Обновлено вчера в 04:46
Экономика

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года.
Обновлено в 00:05
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия

В Казахстане возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета

Правоохранительные органы Казахстана возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов по факту крушения 27 марта вертолета казахстанского Минобороны в Кызылординской области республики.
Обновлено в 00:41
Здоровье

Женщина родила два раза за месяц

Обновлено в 01:32
Футбол

УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Украины из-за Мораеса

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Украины из-за возможного нарушения при натурализации бразильского нападающего Жуниора Мораеса.
Обновлено вчера в 14:44
Общество

Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами

Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено вчера в 06:10
Наука

Новый речной экраноплан появится в России

Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) имени Н.Е. Жуковского во времена СССР занимался разработками экранопланов с 1960-х годов.
Обновлено вчера в 11:35
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Международного расчетного банка»

Банк России с 28 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного "Международного расчетного банка", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Неизвестные напали на базу отдыха в Приморье и сожгли пять катеров

Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на территорию базы отдыха в Приморье неизвестных и поджога пяти катеров, сообщает региональное управление МВД.
Обновлено вчера в 23:20
Политика

Помпео: Россия вмешивается в выборы в США с 2004 года

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Россия вмешивается в выборы в США как минимум с 2004 года, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

Жертвами ДТП в Гватемале стали более 30 человек

Более 30 человек, включая детей, погибли в результате наезда грузовика на толпу в западной части Гватемалы, сообщает местная газета Prensa Libre.
Обновлено в 01:50
Футбол

«Бавария» объявила о трансфере Эрнандеса за 80 млн евро

Обновлено вчера в 12:20
Политика

Британский парламент отверг все альтернативные варианты по Brexit

Британские парламентарии не поддержали в полной мере ни один из восьми вариантов дальнейших действий, касающихся Brexit, продемонстрировав лишь, что они категорически против выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения 12 апреля и что идея нового референдума пользуется наибольшей поддержкой.
Обновлено вчера в 18:27
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 06:39
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