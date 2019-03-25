ЦБ понизил курсы евро и доллара на 27 мартаМосква 24 26 марта в 05:36

Официальные курсы валют на среду, 27 марта, снизились, сообщается на сайте регулятора. Евро упал в цене на 34,21 копейки – до 72,58 рубля. Доллар уменьшился на 33,1 копейки – до 64,16 рубля.

ЦБ понизил курсы евро и доллара на 27 марта

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