Финансы

ЦБ понизил курсы доллара и евро на 30 марта – 1 апреляЭкономика сегодня 29 марта в 07:48

Центробанк России понизил курсы доллара и евро на выходные и понедельник, 30 марта – 1 апреля. Соответствующая информация приводится на сайте регулятора. Американская валюта подешевела на 6,65 копейки.
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Политика

Лавров назвал цель пребывания российских военных в Венесуэле

Российские военные специалисты находятся в Венесуэле для обслуживания поставленной в эту страну военной техники и делают это на законных основаниях.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие

Испытания гигантского рельсотрона сняли на видео в Турции

Модернизированную электромагнитную пушку SAHI 209 BLOCK II испытали на днях в Турции.
Обновлено в 04:47
Кино

Серебренников стал лауреатом премии «Ника» как лучший режиссер

Кирилл Серебренников стал лучшим режиссером за фильм «Лето» по версии Национальной кинематографической премии «Ника».
Обновлено вчера в 15:59
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Диеты и спорт довели певицу МакSим до анорексии

Обновлено в 09:47
Общество

В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве и области до «жёлтого» из-за сильного ветра.
Обновлено в 05:16
Политика

Аноним угрожает взорвать штабы кандидата в президенты Украины

Неизвестный позвонил в полицию и заявил, что собирается взорвать штабы одного из кандидатов в президенты Украины в Чернигове.
Обновлено в 06:35
Политика

Опубликованы данные первых экзитполов на выборах президента Украины

Появились данные первых экзитполов выборов президента Украины. Их опубликовал в соцсетях журналист Мустафа Найем.
Обновлено в 09:39
Политика

Китай продлил решение о заморозке тарифов на ввоз американских машин

Ранее китайский минфин принял решение о приостановке действия тарифов на три месяца - с 1 января по 31 марта 2019 года.
Обновлено в 08:43
Политика

Журналистов из РФ не пустили на избирательный участок в Минске

Члены избирательной комиссии в Минске не пустили представителей российских средств массовой информации (СМИ) на участок, где проходят выборы президента Украины.
Обновлено в 10:23
Общество

Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ

Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
Обновлено в 08:09
Политика

Явка на выборы президента Украины превысила 45%

Явка на президентские выборы на Украине к 15:00 мск составила более 45%.
Обновлено в 08:41
Спорт

Касперович назвал сомнительным положительный допинг-тест Логинова

Касперович отметил, что до сих пор не понимает, как Логинов мог сдать положительный тест.
Обновлено в 06:29
Политика

Украинцы запустили в соцсетях флешмоб прощания с Порошенко

Обновлено в 06:58
Культура

NYT сообщила о пропаже самой дорогой картины в мире

Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес

Многодетная Кожевникова поддержала родившую первенца Сашу Савельеву

После родов Сашу Савельеву поддержала и многодетная Мария Кожевникова.
Обновлено в 02:02
Политика

Адвокат Зузана Чапутова победила на выборах главы Словакии

Большинство голосов получила на выборах президента Словакии адвокат Зузана Чапутова.
Обновлено вчера в 20:59
Футбол

Доннарумма извинился за ошибку в матче с «Сампдорией»

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма принес извинения за ошибку, которая привела к единственному голу в матче 29-го тура чемпионата Италии против "Сампдории" (0:1). Единственный мяч забил Грегуар Дефрель.
Обновлено в 01:35
Здоровье

Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным

Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес

Наташа Королева боится, что сын может пойти по стопам отца-стриптизера

Оказывается, знаменитость ни в коем случае не поддержит желание сына пойти по стопам отца и стать стриптизёром.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Полиция изъяла в Киевской области 600 килограммов героина

Полиция изъяла 600 кг героина на сумму около $50 млн в Киевской области. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие

Израильские танки атаковали посты боевиков в ответ на обстрел из Газы

Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

В Киеве эвакуировали гостиницу «Украина»

Полиция Киева эвакуировала в воскресенье, 31 марта, около 150 человек из гостиницы «Украина» после сообщений об угрозе минирования.
Обновлено в 08:34
Политика

Явка на выборах президента Украины на 15:00 составила почти 44%

Обновлено в 08:42
Футбол

Ракитич: «Хочу провести в „Барселоне“ ещё много лет»

Ранее сообщалось, что подписать Ракитича хотят "Манчестер Юнайтед", "Бавария", "Интер" и "ПСЖ".
Обновлено в 09:10
Происшествия

В Петербурге водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

Обновлено в 08:33
Политика

Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке Путина

Глава Тувы Шолбан Кара-оол на Красноярском экономическом форуме рассказал РИА Новости, как Владимир Путин отдыхает в тайге.
Обновлено в 03:41
Футбол

Дубль Азмуна принес «Зениту» победу в матче с «Оренбургом»

После сегодняшнего матча на счету Азмуна стало четыре гола в четырех играх РПЛ за «Зенит».
Обновлено в 09:11
Политика

Зеленский рассказал, что будет делать в случае проигрыша на выборах

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский не остановится даже в случае проигрыша по итогам избирательной кампании и направит все силы на подготовку к выборам в Верховную Раду.
Обновлено в 07:16
Политика

Эмир Катара неожиданно покинул саммит ЛАГ

Обновлено в 09:29
Политика

Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
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