Финансы
ЦБ понизил курсы доллара и евро на 30 марта – 1 апреляЭкономика сегодня 29 марта в 07:48
Центробанк России понизил курсы доллара и евро на выходные и понедельник, 30 марта – 1 апреля. Соответствующая информация приводится на сайте регулятора. Американская валюта подешевела на 6,65 копейки.
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Политика
Лавров назвал цель пребывания российских военных в Венесуэле
Российские военные специалисты находятся в Венесуэле для обслуживания поставленной в эту страну военной техники и делают это на законных основаниях.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие
Испытания гигантского рельсотрона сняли на видео в Турции
Модернизированную электромагнитную пушку SAHI 209 BLOCK II испытали на днях в Турции.
Обновлено в 04:47
Кино
Серебренников стал лауреатом премии «Ника» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников стал лучшим режиссером за фильм «Лето» по версии Национальной кинематографической премии «Ника».
Обновлено вчера в 15:59
Шоу-бизнес
Диеты и спорт довели певицу МакSим до анорексии
Обновлено в 09:47
Общество
В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве и области до «жёлтого» из-за сильного ветра.
Обновлено в 05:16
Политика
Аноним угрожает взорвать штабы кандидата в президенты Украины
Неизвестный позвонил в полицию и заявил, что собирается взорвать штабы одного из кандидатов в президенты Украины в Чернигове.
Обновлено в 06:35
Политика
Опубликованы данные первых экзитполов на выборах президента Украины
Появились данные первых экзитполов выборов президента Украины. Их опубликовал в соцсетях журналист Мустафа Найем.
Обновлено в 09:39
Политика
Китай продлил решение о заморозке тарифов на ввоз американских машин
Ранее китайский минфин принял решение о приостановке действия тарифов на три месяца - с 1 января по 31 марта 2019 года.
Обновлено в 08:43
Политика
Журналистов из РФ не пустили на избирательный участок в Минске
Члены избирательной комиссии в Минске не пустили представителей российских средств массовой информации (СМИ) на участок, где проходят выборы президента Украины.
Обновлено в 10:23
Общество
Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ
Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
Обновлено в 08:09
Политика
Явка на выборы президента Украины превысила 45%
Явка на президентские выборы на Украине к 15:00 мск составила более 45%.
Обновлено в 08:41
Спорт
Касперович назвал сомнительным положительный допинг-тест Логинова
Касперович отметил, что до сих пор не понимает, как Логинов мог сдать положительный тест.
Обновлено в 06:29
Политика
Украинцы запустили в соцсетях флешмоб прощания с Порошенко
Обновлено в 06:58
Культура
NYT сообщила о пропаже самой дорогой картины в мире
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
Многодетная Кожевникова поддержала родившую первенца Сашу Савельеву
После родов Сашу Савельеву поддержала и многодетная Мария Кожевникова.
Обновлено в 02:02
Политика
Адвокат Зузана Чапутова победила на выборах главы Словакии
Большинство голосов получила на выборах президента Словакии адвокат Зузана Чапутова.
Обновлено вчера в 20:59
Футбол
Доннарумма извинился за ошибку в матче с «Сампдорией»
Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма принес извинения за ошибку, которая привела к единственному голу в матче 29-го тура чемпионата Италии против "Сампдории" (0:1). Единственный мяч забил Грегуар Дефрель.
Обновлено в 01:35
Здоровье
Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным
Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
Наташа Королева боится, что сын может пойти по стопам отца-стриптизера
Оказывается, знаменитость ни в коем случае не поддержит желание сына пойти по стопам отца и стать стриптизёром.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Полиция изъяла в Киевской области 600 килограммов героина
Полиция изъяла 600 кг героина на сумму около $50 млн в Киевской области. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
Израильские танки атаковали посты боевиков в ответ на обстрел из Газы
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
В Киеве эвакуировали гостиницу «Украина»
Полиция Киева эвакуировала в воскресенье, 31 марта, около 150 человек из гостиницы «Украина» после сообщений об угрозе минирования.
Обновлено в 08:34
Футбол
Ракитич: «Хочу провести в „Барселоне“ ещё много лет»
Ранее сообщалось, что подписать Ракитича хотят "Манчестер Юнайтед", "Бавария", "Интер" и "ПСЖ".
Обновлено в 09:10
Политика
Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке Путина
Глава Тувы Шолбан Кара-оол на Красноярском экономическом форуме рассказал РИА Новости, как Владимир Путин отдыхает в тайге.
Обновлено в 03:41
Футбол
Дубль Азмуна принес «Зениту» победу в матче с «Оренбургом»
После сегодняшнего матча на счету Азмуна стало четыре гола в четырех играх РПЛ за «Зенит».
Обновлено в 09:11
Политика
Зеленский рассказал, что будет делать в случае проигрыша на выборах
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский не остановится даже в случае проигрыша по итогам избирательной кампании и направит все силы на подготовку к выборам в Верховную Раду.
Обновлено в 07:16
Политика
Эмир Катара неожиданно покинул саммит ЛАГ
Обновлено в 09:29
Политика
Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00