ЦБ понизил курсы доллара и евро на 30 марта – 1 апреляЭкономика сегодня 29 марта в 07:48

Центробанк России понизил курсы доллара и евро на выходные и понедельник, 30 марта – 1 апреля. Соответствующая информация приводится на сайте регулятора. Американская валюта подешевела на 6,65 копейки.

ЦБ понизил курсы доллара и евро на 30 марта – 1 апреля

Политика Лавров назвал цель пребывания российских военных в Венесуэле Российские военные специалисты находятся в Венесуэле для обслуживания поставленной в эту страну военной техники и делают это на законных основаниях.

Армия и оружие Испытания гигантского рельсотрона сняли на видео в Турции Модернизированную электромагнитную пушку SAHI 209 BLOCK II испытали на днях в Турции.

Кино Серебренников стал лауреатом премии «Ника» как лучший режиссер Кирилл Серебренников стал лучшим режиссером за фильм «Лето» по версии Национальной кинематографической премии «Ника».

Общество В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве и области до «жёлтого» из-за сильного ветра.

Политика Аноним угрожает взорвать штабы кандидата в президенты Украины Неизвестный позвонил в полицию и заявил, что собирается взорвать штабы одного из кандидатов в президенты Украины в Чернигове.

Политика Опубликованы данные первых экзитполов на выборах президента Украины Появились данные первых экзитполов выборов президента Украины. Их опубликовал в соцсетях журналист Мустафа Найем.

Политика Китай продлил решение о заморозке тарифов на ввоз американских машин Ранее китайский минфин принял решение о приостановке действия тарифов на три месяца - с 1 января по 31 марта 2019 года.

Политика Журналистов из РФ не пустили на избирательный участок в Минске Члены избирательной комиссии в Минске не пустили представителей российских средств массовой информации (СМИ) на участок, где проходят выборы президента Украины.

Общество Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.

Политика Явка на выборы президента Украины превысила 45% Явка на президентские выборы на Украине к 15:00 мск составила более 45%.

Спорт Касперович назвал сомнительным положительный допинг-тест Логинова Касперович отметил, что до сих пор не понимает, как Логинов мог сдать положительный тест.

Шоу-бизнес Многодетная Кожевникова поддержала родившую первенца Сашу Савельеву После родов Сашу Савельеву поддержала и многодетная Мария Кожевникова.

Политика Адвокат Зузана Чапутова победила на выборах главы Словакии Большинство голосов получила на выборах президента Словакии адвокат Зузана Чапутова.

Футбол Доннарумма извинился за ошибку в матче с «Сампдорией» Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма принес извинения за ошибку, которая привела к единственному голу в матче 29-го тура чемпионата Италии против "Сампдории" (0:1). Единственный мяч забил Грегуар Дефрель.

Здоровье Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.

Шоу-бизнес Наташа Королева боится, что сын может пойти по стопам отца-стриптизера Оказывается, знаменитость ни в коем случае не поддержит желание сына пойти по стопам отца и стать стриптизёром.

Происшествия Полиция изъяла в Киевской области 600 килограммов героина Полиция изъяла 600 кг героина на сумму около $50 млн в Киевской области. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Происшествия В Киеве эвакуировали гостиницу «Украина» Полиция Киева эвакуировала в воскресенье, 31 марта, около 150 человек из гостиницы «Украина» после сообщений об угрозе минирования.

Политика Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке Путина Глава Тувы Шолбан Кара-оол на Красноярском экономическом форуме рассказал РИА Новости, как Владимир Путин отдыхает в тайге.

Футбол Дубль Азмуна принес «Зениту» победу в матче с «Оренбургом» После сегодняшнего матча на счету Азмуна стало четыре гола в четырех играх РПЛ за «Зенит».

Политика Зеленский рассказал, что будет делать в случае проигрыша на выборах Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский не остановится даже в случае проигрыша по итогам избирательной кампании и направит все силы на подготовку к выборам в Верховную Раду.