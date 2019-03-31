ЦБ понизил курсы доллара и евро на 30 марта – 1 апреляЭкономика сегодня 29 марта в 07:48

Центробанк России понизил курсы доллара и евро на выходные и понедельник, 30 марта – 1 апреля. Соответствующая информация приводится на сайте регулятора. Американская валюта подешевела на 6,65 копейки.

ЦБ понизил курсы доллара и евро на 30 марта – 1 апреля

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