Банк России утвердил официальные курсы валют на вторник, 11 декабря. Согласно данным регулятора, доллар опустился в цене на 68 копеек. Так, курс американской валюты равен 66, 24 рубля.

ЦБ понизил курсы доллара и евро на 11 декабря

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