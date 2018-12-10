Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 декабря, составляет 66,7377 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,65 коп.

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 66,7377 руб

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