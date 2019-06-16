Финансы
ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента годовыхJustMedia 03:40
В пятницу ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента годовых на 0,25 процента. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-релиз Центробанка. Решение о понижении ставки принято впервые за период с весны 2018 года, после ряда повышений ставки до 7,75 процента.
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Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года. Это означает и возможно одно, и в принципе возможно и два понижения ставки в этом году. Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым сценарием, если не будет никаких негативных сюрпризов.
— Эльвира Набиуллина, российский политикПРАЙМ 14 июня в 08:31
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