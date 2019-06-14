Финансы
ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процентаРоссийская газета 06:41
Регулятор опустил ее на 0,25 процентных пункта, до 7,5 процента годовых. Банк России допустил еще одно снижение ставки на одном из ближайших заседаний, а также снова снизил прогноз по инфляции на 2019 год. Замедление годовой инфляции продолжается, констатировал Банк России в итоговом релизе.
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Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года. Это означает и возможно одно, и в принципе возможно и два понижения ставки в этом году. Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым сценарием, если не будет никаких негативных сюрпризов.
— Эльвира Набиуллина, российский политикПРАЙМ 08:31
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