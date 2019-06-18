Экономика
ЦБ получит право обязать банки подключиться к системе быстрых платежейГазета Малый бизнес 08:12
Фото: Global Look Press © ALEXEY BYCHKOV Законопроект, который дает ЦБ право обязать все банки подключиться к системе быстрых платежей (СБП), во вторник был принят Госдумой во втором чтении, сообщает vc.ru. ЦБ является оператором системы, запущенной в феврале этого года.
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Законопроект, который дает ЦБ право обязать все банки подключиться к системе быстрых платежей (СБП), во вторник был принят Госдумой во втором чтении, сообщает vc.ru.Газета Малый бизнес08:12
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:19, Вашингтон
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Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
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Росстат подтвердил предварительную оценку роста ВВП в первом квартале
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Обновлено в 11:07
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У Катара могут отнять футбольный чемпионат мира 2022 года
Чемпионат мира по футболу 2022 года получил Катар, опередивший в декабре 2010 года во время голосования среди стран-претендентов США, Южную Корею, Японию и Австралию.
Обновлено в 08:50
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Пей с груди: соцсети захватил новый девичий флешмоб
Публикация японки стала вирусной, набрав около 50 тысяч лайков и 18 тысяч ретвитов, а многие комментаторы решили последовать примеру девушки и тоже опубликовали свои фото и видео со стаканом чая, стоящем на груди.
Обновлено в 11:55
Армия и оружие
Россия поставит США самолёты-амфибии Бе-200
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Обновлено в 03:52
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Билеты «банка приколов» из России распространяют в Финляндии
Полиция Финляндии завела два уголовных дела по факту использования купюр из «банка приколов», потому что все они были проштампованы надписями на русском языке, которые гласили, что эта продукция не является настоящими деньгами.
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Обновлено в 03:19
Происшествия
Самолет с Киркоровым попал в страшное ЧП
Самолёт с Филиппом Киркоровым попал в ЧП при посадке, сообщил во вторник источник сайта Super.ru.
Обновлено в 11:59
Общество
В Астрахани школьник получил 0 баллов за ЕГЭ
Неприятный «сюрприз» свалился на голову школьника в Астрахани. Мальчик сдавал ЕГЭ, а потом узнал, что получил за эту работу 0 баллов.
Обновлено в 07:21
Футбол
БАТЭ сыграет с «Пястом» в Лиге чемпионов
УЕФА провел жеребьевку первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Белорусский БАТЭ встретится с польским "Пястом".
Обновлено в 10:15
Армия и оружие
Срочно: ВСУ зажигательными снарядами обстреляли населенный пункт в ДНР
За сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 50 боеприпасов. Ранее сегодня сообщалось, что ВСУ ночью обстреляли КПП «Октябрь» на юге ДНР.
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Руководство МВД намерено жестко наказывать полицейских, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков.
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Жительница подмосковной Балашихи родила 14-го ребенка
Днем в пятницу, 18 июня, стало известно, что жительница подмосковной Балашихи родила четырнадцатого ребенка.
Обновлено в 07:57
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Два петербургских заведения попали в список лучших ресторанов мира
Два петербургских ресторана попали в престижный мировой рейтинг The World’s Best Restaurants, который составляют каждый год.
Обновлено в 10:55
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Зеленский объявил о начале проекта восстановления Донбасса
Как сообщает пресс-служба украинского президента, по словам Зеленского, обмен даже небольшого количества заложников — хотя бы в формате «10 на 10» или «15 на 15» — мог бы свидетельствовать о желании РФ начать процесс деэскалации ситуации в Донбассе.
Обновлено в 08:32
Общество
Приставы были в шоке от проекта отмены клеток в судах, заявили в УФССП
Судебные приставы были шокированы идеей убрать ограждения из залов судов, заявил руководитель управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) РФ по Москве Сергей Замородских.
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На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы
Представитель «Муз-ТВ» прокомментировал конфликт певицы Светланы Лободы с артистом Сергеем Лазаревым на церемонии вручения одноименной премии.
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Де Коло покинул баскетбольный ЦСКА
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В Испании нашли тело 13-летней россиянки
В испанском населенном пункте Матаро было обнаружено тело 13-летней гражданки России. Каталонская полиция начала расследование этого дела.
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