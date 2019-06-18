Экономика

ЦБ получит право обязать банки подключиться к системе быстрых платежейГазета Малый бизнес 08:12

Фото: Global Look Press © ALEXEY BYCHKOV Законопроект, который дает ЦБ право обязать все банки подключиться к системе быстрых платежей (СБП), во вторник был принят Госдумой во втором чтении, сообщает vc.ru. ЦБ является оператором системы, запущенной в феврале этого года.
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Законопроект, который дает ЦБ право обязать все банки подключиться к системе быстрых платежей (СБП), во вторник был принят Госдумой во втором чтении, сообщает vc.ru
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Газета Малый бизнес08:12

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