Экономика
ЦБ получит право обязать банки подключиться к системе быстрых платежейГазета Малый бизнес 08:12
Фото: Global Look Press © ALEXEY BYCHKOV Законопроект, который дает ЦБ право обязать все банки подключиться к системе быстрых платежей (СБП), во вторник был принят Госдумой во втором чтении, сообщает vc.ru. ЦБ является оператором системы, запущенной в феврале этого года.
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Законопроект, который дает ЦБ право обязать все банки подключиться к системе быстрых платежей (СБП), во вторник был принят Госдумой во втором чтении, сообщает vc.ru.Газета Малый бизнес08:12
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:33, Вашингтон
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