Финансы
ЦБ получил почти 435 млрд рублей годового убыткаВедомости 13:10
Центробанк России в 2018 г. получил 434,6 млрд руб. убытка, говорится в годовом отчете регулятора. Процентные доходы ЦБ в отчетном периоде увеличились на 218,2% до 361,7 млрд руб. Активы регулятора увеличились до 39,4 млрд руб. против 30,8 млрд руб. в 2017 г.
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Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца
Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
Происшествия
Мужчина, захвативший заложников под Тулузой, открыл огонь по полиции
Мужчина, захвативший заложников в табачной лавке под Тулузой, открыл огонь по полицейским, стоящим в оцеплении, передаёт газета Figaro.
Обновлено в 12:14
Космос
Рекордные вспышки на Солнце не угрожают Земле
В течение суток 6 мая было зафиксировано 12 солнечных вспышек, в том числе 6 – класса С. Вспышка класса С9.9, зафиксированная в 05:10 по всемирному времени, оказалась самой мощной за последние полтора года, хотя и намного слабее рекордной по мощности за последнее время вспышки в сентябре 2017 года.
Обновлено в 03:29
Здоровье
Антибиотики нашли в молоке и сметане в Ростовской области
В молоке и сметане, которые продают в Ростовской области, нашли следы антибиотиков.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева планирует эксгумировать тело Ирины Цывиной
Знакомые задаются вопросом, не носила ли смерть звезды сериалов насильственный характер. Татьяна Васильева начала собственное расследование.
Обновлено в 00:00
Общество
Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя
Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля.
Обновлено в 14:59
Экономика
Зарплаты на Украине вернулись к уровню 2013 года
Среднестатистическая зарплата жителей Украины в марте текущего года составила 10,23 тыс. гривен ($385), практически вернувшись к показателям марта 2013 года ($394).
Обновлено в 06:45
Спорт
Российскую легкоатлетку Савину дисквалифицировали на 12 лет за допинг
Легкоатлетку Ксению Савину дисквалифицировали на 12 лет за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 14:31
Здоровье
Названа главная причина преждевременной смертности
Стала известна главная причина преждевременной смертности среди населения всего мира.
Обновлено в 04:39
Общество
Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке
Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Ростовский водитель изнасиловал пассажирку в салоне маршрутки
По версии следствия, 38-летний водитель маршрутного такси во время рейса напал на 23-летнюю девушку, которая осталась в салоне одна, и изнасиловал ее.
Обновлено в 13:52
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Экономика
Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию
Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Технологии
Google назвала победителей премии Google Play Awards 2019
Компания Google в преддверии конференции I/O назвала лауреатов премии Google Play Awards 2019.
Обновлено в 09:01
Кино
HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks
Телеканал HBO пошутил по поводу появившегося в эпизоде «Игры престолов» стакана кофейни Starbucks.
Обновлено в 04:02
Финансы
Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях
Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.
Обновлено в 08:05
Хоккей
Панарин и Бобровский рассказали о своем будущем в «Коламбусе»
Российские хоккеисты клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин и Сергей Бобровский прокомментировали вылет команды из Кубка Стэнли от «Бостон Брюинс», а также возможность смены команды в следующем сезоне.
Обновлено в 01:49
Гаджеты
Представлена операционная система Android 10
Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.
Обновлено в 14:35
Армия и оружие
США развернули «кинетический перехватчик» в Румынии
Обновлено вчера в 21:01
Политика
Реджеп Тайип Эрдоган добился пересмотра итогов выборов в Стамбуле
Мэр из оппозиционной партии руководит городом уже три недели ЦИК Турции все-таки принял сторону правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и отменил итоги выборов мэра Стамбула — политического центра страны.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин устроил романтическое свидание Цымблюк-Романовской
Шаляпин любит посещать театр вместе с Виталиной, но на днях он решил устроить избраннице романтическое свидание.
Обновлено в 12:45
Общество
Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Хоккей
Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода
Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Шереметьево потребовало наказать снимавших катастрофу SSJ 100 на видео
Руководство аэропорта Шереметьево потребовало строжайшим образом наказать должностных лиц, снимавших на видео крушение лайнера Аэрофлота SSJ 100, находясь в служебной зоне аэропорта, сообщается в паблике аэропорта во ВКонтакте .
Обновлено в 03:47
Общество
Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году
Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено в 10:49
Политика
КГБ Белоруссии задержал трех подозреваемых во взятках россиян
Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал трех граждан России, которых подозревают в даче взяток, рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь российской дипмиссии в Минске Алексей Маскалев.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Группу задержанных националистов создал 18-летний юноша в соцсетях
Группу националистов, которые совершали нападения в Москве, Владимире и Рязани, создал 18-летний молодой человек в социальных сетях, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес
Принц Уильям эмоционально прокомментировал рождение племянника
Кстати, принц Гарри тоже эмоционально комментировал появление на свет долгожданного сына.
Обновлено в 11:00