Экономика

ЦБ подозревает «Международный банк Санкт-Петербурга» в выводе активовПРАЙМ вчера в 10:33

Банк России подозревает должностных лиц "Международного банка Санкт-Петербурга" (МБСП), лишившегося лицензии в октябре, в выводе активов, сообщает регулятор.
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ЦБ РФ заподозрил руководство «Международного банка Санкт‐Петербурга» в выводе активов

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