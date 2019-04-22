Экономика
ЦБ подозревает «Международный банк Санкт-Петербурга» в выводе активовПРАЙМ вчера в 10:33
Банк России подозревает должностных лиц "Международного банка Санкт-Петербурга" (МБСП), лишившегося лицензии в октябре, в выводе активов, сообщает регулятор.
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ЦБ РФ заподозрил руководство «Международного банка Санкт‐Петербурга» в выводе активов
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Должностных лиц петербургского Международного банка заподозрили в выводе активов
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ЦБ: из Радиотехбанка выводились активы через кредиты неплатежеспособным заемщикам
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Ранее сообщалось, что сериал сосредоточится на приключениях молодого Стрелка, то есть актёр может сыграть кого-то из банды «Большие охотники за гробами» — например, её предводителя Элдреда Джонаса или отца Роланда Стивена Дискейна.
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Кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещает приложить максимум усилий для того, чтобы заблокировать реализацию проекта газопровода "Северный поток — 2".
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Суд в Петербурге защитил «ВКонтакте» от иска активистов из Татарии
Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта 2019 года тот же Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено в 07:05
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Устройство "Нейрочат" для общения с помощью силы мысли, созданное российскими разработчиками, запущено в серийное производство, рассказала генеральный директор и лидер проекта Наталья Галкина.
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, при каком условии готов сотрудничать с Владимиром Зеленским после того, как он вступит в должность президента.
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