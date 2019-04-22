Экономика
ЦБ подозревает «Международный банк Санкт-Петербурга» в выводе активовПРАЙМ вчера в 10:33
Банк России подозревает должностных лиц "Международного банка Санкт-Петербурга" (МБСП), лишившегося лицензии в октябре, в выводе активов, сообщает регулятор.
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ЦБ РФ заподозрил руководство «Международного банка Санкт‐Петербурга» в выводе активов
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Должностных лиц петербургского Международного банка заподозрили в выводе активов
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