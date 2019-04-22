Экономика

ЦБ подозревает «Международный банк Санкт-Петербурга» в выводе активовПРАЙМ вчера в 10:33

Банк России подозревает должностных лиц "Международного банка Санкт-Петербурга" (МБСП), лишившегося лицензии в октябре, в выводе активов, сообщает регулятор.
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ЦБ РФ заподозрил руководство «Международного банка Санкт‐Петербурга» в выводе активов

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Должностных лиц петербургского Международного банка заподозрили в выводе активов

Фонтанка.Рувчера в 14:08

ЦБ РФ выявил признаки вывода активов из Радиотехбанка

ПРАЙМвчера в 11:29

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ЦБ РФ заподозрил Международный банк Санкт-Петербурга в выводе активов

Известиявчера в 11:01

В Радиотехбанке обнаружили вывод активов

Росбалтвчера в 11:54

Временная администрация Русского ипотечного банка обнаружила вывод активов из банка

ТАССвчера в 11:24
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Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана

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Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
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Недвижимость

Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу

Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Авто

Группа PSA подала заявку на специальный инвестпроект

Группа PSA 22 апреля 2019 года подала заявку на заключение специнвестинвестпроекта с Министерством промышленности и торговли РФ.
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Политика

В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе

Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Кино

В Кирове впервые пройдет фестиваль короткометражек «Золотой теленок»

Международный фестиваль короткометражного кино "Золотой теленок", в рамках которого выберут лучшие работы, созданные участниками Международного союза Клуба веселых и находчивых, впервые пройдет в Кирове.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия

В Москве взорвался электросамокат и оставил трещину в стене дома

Обновлено в 02:35
Религия

Великий вторник Страстной недели: что происходит в церкви

У православных продолжается Страстная неделя (22 - 27 апреля), ее второй день называется Великий вторник.
Обновлено вчера в 15:30
Политика

Губернатор Закарпатской области Украины подал заявление об отставке

Губернатор Закарпатской области Украины Геннадий Москаль подал заявление об отставке по собственному желанию.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес

Гарик Харламов ответил на слова Витаса о своей дочке

Певец напомнил Харламову, что у того подрастает маленькая дочка Анастасия.
Обновлено в 03:00
Спорт

Люк Уолтон обвиняется в сексуальном домогательстве

Главному тренеру «Сакраменто» Люку Уолтону предъявлен иск из-за сексуального домогательства.
Обновлено в 00:54
Общество

В Москве уровень сероводорода в воздухе превысил норму в три раза

Обновлено в 03:22
Футбол

Футболисты «МЮ» устроили перепалку

Футболисты «Манчестер Юнайтед» устроили перепалку. Это случилось после матча «красных дьяволов» с «Эвертоном» (0:4) в 35-м туре АПЛ.
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Авто

Новые правила уплаты транспортного налога вступили в силу

Речь идет о подписании Президентом России Федерального закона (607168-7 ФЗ), освобождающего владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 03:24
Политика

Яровая попросила ФНС проверить информацию о налогах на теплицы

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.
Обновлено вчера в 09:47
Авто

Новый кроссовер Toyota расположится между RAV4 и C-HR

Японская компания планирует выпустить 12 новых и обновленных моделей в течение трех лет.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Мужчина получил пожизненное за убийство 3 человек в Карпинске

Обновлено в 04:07
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В РЖД рассказали о сроках создания ВСМ Москва-Петербург

Обновлено в 02:00
Экономика

Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей

Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
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Кино

Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»

Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
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Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ

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СК допросит Ахмеда Закаева по делу об убийстве Анны Политковской

Обновлено в 03:48
Авто

Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber

Старт продаж Renault Triber в Индии запланирован на июль текущего года.
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Общество

Российским олигархам становится трудно купить элитное жилье в Лондоне

Ранее олигархи из России регулярно покупали недвижимость в Лондоне стоимостью 100 миллионов фунтов (8,29 миллиарда рублей).
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес

Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали фото своего годовалого сына

Младшему сыну герцога и герцогини Кембриджских Луи Артуру Чарльзу сегодня исполняется год.
Обновлено вчера в 21:59
Политика

Познер назвал «слепотой» отрицание демократии на Украине

Фрагмент передачи был опубликован на сайте "Познер.Online". По его словам, в этой стране действительно есть демократия.
Обновлено в 03:01
Экономика

Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка продадут с торгов

Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова выставят на торги, сообщила газета "Коммерсант".
Обновлено в 03:46
Происшествия

На Филиппинах произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на Филиппинах во вторник, 23 апреля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 02:14
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