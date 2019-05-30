ЦБ поддержал увеличение суммы страхования вкладов до 10 млн рублейREGNUM 08:54

Наследство, страховые или социальные выплаты, выплаты по решению суда, средства от продажи квартиры и ряд других.

Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе отчета о работе регулятора за 2018 год. Сегодня сумма застрахованных вкладов достигает 1,4 млн рублей — такая норма касается всех средств граждан.

Общество Роскомнадзор объяснил журналистам, как писать о самоубийствах В памятке есть раздел «Способы совершения самоубийства», где говорится, что авторам нужно избегать «подробной детализации описания способа совершения суицида (подробное описание, позволяющее повторить эти действия)».

Происшествия Появилось видео унесенного ветром батута с детьми в Улан-Удэ В Сети появилась запись камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент уноса порывом ветра надувного батута с детьми в Улан-Удэ.

Происшествия Британка убила мужа, не пускавшего ее в бар На суде женщина призналась, что ее муж был зол и открывался пустить ее в бар, а также бил по рукам и ногам.

Культура Роулинг порадует поклонников Гарри Поттера новыми рассказами Британская писательница Джоан Роулинг, являющаяся автором серии книг о юном волшебнике Гарри Поттере, выпустит еще четыре рассказа по этой фантастической вселенной.

Политика В Великобританию без обратного билета: Порошенко планирует побег Источник сообщил, что политик может покинуть страну из-за готовящегося обыска Бывший президент Украины Петр Порошенко якобы собирается сбежать в Великобританию.

Авто Новый кроссовер Kia сфотографировали без камуфляжа В Сети появились фотографии нового кроссовера Kia, который в линейке южнокорейской марки расположится между Soul и Sportage.

Происшествия Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.

Политика Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».

Шоу-бизнес В Сети раскритиковали ноги Наташи Королевой в коротком платье На эфир Королева надела обтягивающее платье пудрового цвета, не скрывающее ее стройные ноги.

Игры Microsoft запустит Xbox Game Pass на ПК Microsoft объявила, что подписка Game Pass станет доступной для пользователей ПК.

Происшествия Петербургские суды массово заводят дела на иностранных мигрантов В восемь районных судов завели 80 по ч.3 ст.18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда), сообщает объединенная пресс-служба судов.

Теннис Касаткина проиграла Пуиг во втором круге «Ролан Гаррос» В третьем круге Ролан Гаррос Пуиг сыграет с полячкой Игой Свентек.

Происшествия Допрошен украинский капитан судна, столкнувшегося с катером на Дунае Полиция Венгрии допросила капитана судна, минувшим вечером столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае.

Спорт Первый канал отказался возвращать Друзя в эфир Александр Друзь не вернется в эфир Первого канала. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил источник на телевидении.

Политика В Кремле знают о падении доходов россиян Информация о падении доходов населения вызывает обеспокоенность Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Новый канцлер Австрии сделала первые назначения Председатель австрийского конституционного суда Бригитте Бирляйн была назначена канцлером Австрии 30 мая до досрочных выборов в парламент.

Шоу-бизнес Иван Краско остался без жилья и объявил об уходе в дом престарелых 88-летний актер остался без крыши над головой. Все имущество кинозвезды поделили между собой родственники и бывшие жены.

Общество Ливень с градом обрушился на Москву Ливень с грозой и градом, о котором предупреждали Гидрометцентр и МЧС утром 30 мая, достиг центральных районов столицы.

Происшествия Школьница скончалась на ЕГЭ по математике В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения Собственников жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду на срок до 30 дней, могут обязать получать идентификаторы.

Наука В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам Увеличенное изображение излучающего катода, изготовленного из углеволокна (b). / ©Пресс-служба МФТИ, фото предоставлено авторами исследования Второе достижение ученых физтеха — им удалось сконструировать компактный источник питания для автокатодной катодолюминесцентной лампочки, обеспечивающий необходимые для эффективной эмиссии электронов киловольты.

Политика Верховная Рада отказалась отправлять в отставку Гройсмана Верховная Рада отказалась отправлять в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом в четверг, 30 мая, передает «РБК-Украина».

Политика Тимошенко призвала начать переговоры с РФ с «чистого листа» Украине следует начать переговоры с Россией с «чистого листа», считает лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.