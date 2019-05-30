Экономика
ЦБ поддержал увеличение суммы страхования вкладов до 10 млн рублейREGNUM 08:54
Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе отчета о работе регулятора за 2018 год. Сегодня сумма застрахованных вкладов достигает 1,4 млн рублей — такая норма касается всех средств граждан.
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Наследство, страховые или социальные выплаты, выплаты по решению суда, средства от продажи квартиры и ряд других.
— Эльвира Набиуллина, российский политикАБН 08:47
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