Экономика

ЦБ поддержал увеличение суммы страхования вкладов до 10 млн рублейREGNUM 08:54

Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе отчета о работе регулятора за 2018 год. Сегодня сумма застрахованных вкладов достигает 1,4 млн рублей — такая норма касается всех средств граждан.
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Эльвира Набиуллина
Наследство, страховые или социальные выплаты, выплаты по решению суда, средства от продажи квартиры и ряд других.
— Эльвира Набиуллина, российский политикАБН 08:47

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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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