Экономика
ЦБ поддержал систему индивидуального пенсионного капиталаРИА Новости 04:26
Банк России считает приоритетом для себя на ближайшее время внедрение системы индивидуального пенсионного капитала, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в понедельник в Госдуме.
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Система понятна и проста - это устойчивая и надежная для граждан бизнес-модель. Источник пенсионных выплат должен формироваться за счет добровольных отчислений гражданина с предоставлением налоговых льгот и средств работодателя, который сможет софинансировать взносы работника, также получая льготы.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРИА Новости 04:26
с чего всё началось
Внедрение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) является приоритетным направлением деятельности ЦБ, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе парламентских слушаний «Об основных направлениях развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019–2021 годов».РБК04:00
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