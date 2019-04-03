Экономика
ЦБ поддержал предложение перечислять зарплату по номеру телефонаМедиаПоток 13:38
В Центробанке поддерживают прозвучавшую идею о перечислении зарплаты работникам по номеру телефона. Такой шаг превратится в дополнительный инструмент в борьбе с «зарплатным рабством», такое мнение первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой приводит РБК.
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