ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефонаРБК 05:49

Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам. Об этом рассказала первый зампредседателя Центробанка Ольга Скоробогатова на съезде Ассоциации российских банков, передает корреспондент РБК.

с чего всё началось

«Надо понимать, что работодатель всегда сможет убедить своих работников — даже если этот сервис будет создан — перечислять зарплату в тот банк, который [ему] выгоден», — говорила она, отметив, что ограничение, таким образом, будет снято только условно.

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