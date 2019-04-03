Экономика

ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефонаРБК 05:49

Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам. Об этом рассказала первый зампредседателя Центробанка Ольга Скоробогатова на съезде Ассоциации российских банков, передает корреспондент РБК.
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с чего всё началось

Сенаторы обсуждают с ЦБ законопроект о зачислении зарплат через систему быстрых платежей

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам вместе с Центробанком обсуждает необходимость разработки законодательной инициативы о зачислении зарплат россиян через систему быстрых платежей для борьбы с "зарплатным рабством".
ТАССвчера в 23:39

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ЦБ придумал новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Российская газета06:24

ЦБ готов освободить россиян от «зарплатного рабства»

Ведомости05:54

Центробанк прорабатывает перевод юрлиц в пользу физлиц в системе быстрых платежей

Народные новости04:10

В ЦБ считают, что система быстрых платежей поможет решить проблему «зарплатного рабства»

ТАСС05:55

Центробанк разрабатывает схему начисления зарплат через систему быстрых платежей

Авторадио04:53

ЦБ РФ рассматривает возможность использования СБП для перевода физлицами зарплатных начислений

Финмаркет04:39

ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона

РБК05:49
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 06:55, Ашберн
Финансы

Минфин уменьшит покупки иностранной валюты

Минфин направит в апреле на покупку иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу 255,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено в 06:00
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Команда Зеленского выдвинула Порошенко ряд требований

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.
Обновлено в 05:30
Политика

Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией

Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией, сообщает ТАСС. Соответствующее постановление ввел кабмин Украины по инициативе МВД.
Обновлено в 05:28
Происшествия

В Ханты-Мансийске следователи выясняют обстоятельства смерти ребенка

В Ханты-Мансийске скончался малолетний ребенок. По данному факту заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Обновлено в 04:06
Культура

Скончался художник Николай Сажин

Обновлено в 03:13
Происшествия

В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ

Обновлено в 04:37
Происшествия

ФСБ завела на мэра Евпатории уголовное дело

О возбуждении уголовного дела сообщает 3 апреля пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
Обновлено в 03:08
Происшествия

В Самаре произошел крупный пожар в ангаре

В Самаре загорелось ангарное помещение, по предварительным данным, площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в региональном главном управлении МЧС, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:32
Общество

Голикова сообщила о росте смертности в трети субъектов России

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в трети субъектов РФ в 2018 году увеличилась смертность.
Обновлено в 06:14
Общество

В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»

В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено вчера в 14:20
Футбол

Почему Уткин выложил коллаж с Черчесовым после нападения

Обновлено в 04:31
Армия и оружие

МИД назвал ответные меры России на программы вооружения НАТО

Ответные меры российской стороны на новые программы вооружения НАТО в Европе будут симметричными, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на круглом столе в Общественной палате РФ.
Обновлено в 05:42
Политика

В России появилась еще одна «могила» Путина

Ранее аналогичная инсталляция с фотографией президента России была установлена в Набережных Челнах (Татарстан).
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл завели аккаунт в Instagram

В социальной сети Instagram появились новые пользователи: принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл завели совместный аккаунт.
Обновлено вчера в 20:44
Авто

Путин примет участие в открытии российского завода Mercedes-Benz

В церемонии открытия предприятия примет участие президент России Владимир Путин.
Обновлено в 06:03
Энергетика

Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения

Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.
Обновлено в 05:37
Авто

Новый Ford Explorer стал гибридом и научился заряжаться от розетки

Семиместный автомобиль стал подключаемым гибридом, способным проезжать исключительно на электротяге 40 километров.
Обновлено вчера в 11:21
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
Обновлено в 04:23
Общество

Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»

Денежные доходы (в среднем на душу населения) в 2018 году, по предварительной оценке Росстата, составили 32,6 тыс. руб. Январь 2019 года стал последним месяцем публикации данных о денежных доходах россиян.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Ляшко раскрыл номера телефонов Зеленского и Коломойского

Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко.
Обновлено в 03:38
Экономика

Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ выработать меры по противодействию теневому обороту наличных и товаров в России.
Обновлено в 06:19
Политика

ООН признала часть Арктики продолжением России

Подкомиссия ООН признала геологическую принадлежность части территорий Арктики к континентальному шельфу РФ, заявил глава Роснедр Евгений Киселев.
Обновлено в 04:53
Футбол

«Спартак» интересуется двумя игроками «Крузейро»

Не исключается, что данные игроки войдут в сделку по выкупу нападающего Педро Роши. «Спартак» интересуется некоторыми нашими игроками.
Обновлено в 05:41
Здоровье

Как тренироваться для похудения, рассказали эксперты

Эксперты из Бразилии и Великобритании рассказали, как эффективно тренироваться для похудения.
Обновлено 01 апреля в 12:52
Авто

Mercedes-Benz представит кроссовер GLB-Class в качестве концепта

Много раз замеченный в качестве прототипов, кроссовер Mercedes GLB, теперь доступен для знакомства в качестве тизера, который демонстрирует большую часть интерьера.
Обновлено в 03:11
Здоровье

В Подмосковье за год обеспечили льготными лекарствами 25 тыс. детей

Порядка 25,5 тыс. детей в Московской области получили льготную лекарственную терапию в 2018 году.
Обновлено вчера в 09:46
Шоу-бизнес

Ахеджакова потребовала прекратить травлю Панина

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в эфире НСН заявила, что ей противно, когда актеров, критикующих Россию или россиян, начинают подвергать общественному унижению в прессе.
Обновлено в 04:57
Политика

Кремль возмутили планы НАТО в Черном море

В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Общество

Медведи проснулись в Московском зоопарке

"РГ" уже писала ранее о том, что в зоопарке из спячки вышли степные сурки, а также проснулись тушканчики.
Обновлено в 03:57
Общество

Регистрация на «Тотальный диктант» открылась

Регистрация на участие в «Тотальном диктанте» стартовала в среду, 3 апреля. Оставить заявку можно на официальном сайте тестирования.
Обновлено в 06:46
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