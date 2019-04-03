Экономика
ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефонаРБК 05:49
Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам. Об этом рассказала первый зампредседателя Центробанка Ольга Скоробогатова на съезде Ассоциации российских банков, передает корреспондент РБК.
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с чего всё началось
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам вместе с Центробанком обсуждает необходимость разработки законодательной инициативы о зачислении зарплат россиян через систему быстрых платежей для борьбы с "зарплатным рабством".ТАССвчера в 23:39
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Центробанк прорабатывает перевод юрлиц в пользу физлиц в системе быстрых платежей
Народные новости04:10
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 06:55, Ашберн
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Общество
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В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
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Ранее аналогичная инсталляция с фотографией президента России была установлена в Набережных Челнах (Татарстан).
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В социальной сети Instagram появились новые пользователи: принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл завели совместный аккаунт.
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Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.
Обновлено в 05:37
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Семиместный автомобиль стал подключаемым гибридом, способным проезжать исключительно на электротяге 40 километров.
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Обновлено в 04:23
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Обновлено вчера в 22:00
Политика
Ляшко раскрыл номера телефонов Зеленского и Коломойского
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко.
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Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ выработать меры по противодействию теневому обороту наличных и товаров в России.
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«Спартак» интересуется двумя игроками «Крузейро»
Не исключается, что данные игроки войдут в сделку по выкупу нападающего Педро Роши. «Спартак» интересуется некоторыми нашими игроками.
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Здоровье
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Порядка 25,5 тыс. детей в Московской области получили льготную лекарственную терапию в 2018 году.
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Шоу-бизнес
Ахеджакова потребовала прекратить травлю Панина
Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в эфире НСН заявила, что ей противно, когда актеров, критикующих Россию или россиян, начинают подвергать общественному унижению в прессе.
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Кремль возмутили планы НАТО в Черном море
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Медведи проснулись в Московском зоопарке
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Регистрация на «Тотальный диктант» открылась
Регистрация на участие в «Тотальном диктанте» стартовала в среду, 3 апреля. Оставить заявку можно на официальном сайте тестирования.
Обновлено в 06:46