ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефонаРБК 05:49

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам вместе с Центробанком обсуждает необходимость разработки законодательной инициативы о зачислении зарплат россиян через систему быстрых платежей для борьбы с "зарплатным рабством".

с чего всё началось

Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам. Об этом рассказала первый зампредседателя Центробанка Ольга Скоробогатова на съезде Ассоциации российских банков, передает корреспондент РБК.

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